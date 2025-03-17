Захарова унизила Британию из-за плана отправить миротворцев на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова критически отозвалась о планах Великобритании направить миротворцев на Украину. Дипломат усомнилась в способности Британии выполнять международные миссии, указывая на недостатки в научно-технической сфере и инфраструктуре.
Комментируя сообщения о бессрочной миротворческой миссии на Украине, Захарова выразила сомнение в компетенциях Великобритании: «Британия же не может разместить космонавтов в космосе или космическую станцию, не может разместить атомоход в Арктике. Даже клиники передовые не может разместить на своей территории», — сказала дипломат. Ее слова передает РИА «Новости».
Кроме того, Мария Захарова отметила, что Великобритания использует устаревшие методы внешней политики. По ее словам, Лондон продолжает прибегать к «интригам, колониализму и пиратству с воровством», что, по мнению Захаровой, не позволит стране добиться успеха в современном мире.
Ранее газета The Times сообщила, что Британия планирует бессрочное развертывание миротворцев на Украине. Королевство намерено отправить около 10 тысяч миротворцев.
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