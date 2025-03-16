The Times: Британия планирует бессрочное развертывание миротворцев на Украине

Великобритания планирует отправить около 10 тысяч миротворцев на Украину на неопределенный срок. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.
«Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России», — приводит слова источника The Times.
Ранее Великобритания и Франция объявили о планах разместить до 30 000 миротворцев на Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом. Эти планы включали использование систем противовоздушной обороны, а также ограниченное участие вооруженных сил США для поддержки безопасности европейских миротворцев.
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