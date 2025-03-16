16 марта 2025

The Times: Британия планирует бессрочное развертывание миротворцев на Украине

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Британия намерена отправить около 10 тысяч миротворцев
Британия намерена отправить около 10 тысяч миротворцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Великобритания планирует отправить около 10 тысяч миротворцев на Украину на неопределенный срок. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.

«Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России», — приводит слова источника The Times.

Ранее Великобритания и Франция объявили о планах разместить до 30 000 миротворцев на Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом. Эти планы включали использование систем противовоздушной обороны, а также ограниченное участие вооруженных сил США для поддержки безопасности европейских миротворцев. 

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Великобритания планирует отправить около 10 тысяч миротворцев на Украину на неопределенный срок. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве. «Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России», — приводит слова источника The Times. Ранее Великобритания и Франция объявили о планах разместить до 30 000 миротворцев на Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом. Эти планы включали использование систем противовоздушной обороны, а также ограниченное участие вооруженных сил США для поддержки безопасности европейских миротворцев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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