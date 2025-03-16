Макрон: Россия не имеет права голоса в вопросе европейских войск на Украине

Россия не имеет права влиять на решение о присутствии европейских войск на территории Украины. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Украина является суверенным подходом, и если она потребует размещения союзных войск на ее территории, то это не дело России», — заявил Макрон в интервью LeParisien. Он также подчеркнул необходимость оказания давления на РФ для достижения согласия по перемирию на Украине.
Президент Франции поручил национальной компании, занимающейся производством оружия, активизировать свою деятельность. Он обосновал это решение необходимостью стимулирования экономического роста страны.
Ранее Макрон заявил, что европейские нации имеют право разместить свои военные силы на территории Украины без одобрения со стороны России. Он подчеркнул, что присутствие иностранных войск на территории суверенного государства не должно регулироваться третьими странами. Президент Франции также обозначил, что рассматривается вопрос о дополнительной поддержке Украины, включая возможные поставки французских истребителей Mirage 2000.
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