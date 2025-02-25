25 февраля 2025

Возможный президент Польши в будущем потребовал от Киева отменить культ Бандеры

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Польский политик осудил героизацию Бандеры на Украине
Польский политик осудил героизацию Бандеры на Украине Фото:

Во Львове (Украина) возможный кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен потребовал отменить культ Степана Бандеры. Об этом политик заявил, находясь напротив памятника украинскому националисту.

«Украина должна как можно быстрее прекратить культ Бандеры», — передает интернет-портал DoRzeczy.pl слова Ментцена. Он добавил, что суд в Польше приговорил националиста к смертной казни за «Волынскую резню», когда были убиты десятки тысяч поляков.

В Польше считают Бандеру идеологом «Волынской резни» 1943 года, когда украинские националисты атаковали около 150 деревень. Поляки, которые столкнулись с украинскими беженцами, отмечали у них признаки влияния распространенного на Украине идеологического культа Бандеры.

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Во Львове (Украина) возможный кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен потребовал отменить культ Степана Бандеры. Об этом политик заявил, находясь напротив памятника украинскому националисту. «Украина должна как можно быстрее прекратить культ Бандеры», — передает интернет-портал DoRzeczy.pl слова Ментцена. Он добавил, что суд в Польше приговорил националиста к смертной казни за «Волынскую резню», когда были убиты десятки тысяч поляков. В Польше считают Бандеру идеологом «Волынской резни» 1943 года, когда украинские националисты атаковали около 150 деревень. Поляки, которые столкнулись с украинскими беженцами, отмечали у них признаки влияния распространенного на Украине идеологического культа Бандеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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