Возможный президент Польши в будущем потребовал от Киева отменить культ Бандеры

Во Львове (Украина) возможный кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен потребовал отменить культ Степана Бандеры. Об этом политик заявил, находясь напротив памятника украинскому националисту.
«Украина должна как можно быстрее прекратить культ Бандеры», — передает интернет-портал DoRzeczy.pl слова Ментцена. Он добавил, что суд в Польше приговорил националиста к смертной казни за «Волынскую резню», когда были убиты десятки тысяч поляков.
В Польше считают Бандеру идеологом «Волынской резни» 1943 года, когда украинские националисты атаковали около 150 деревень. Поляки, которые столкнулись с украинскими беженцами, отмечали у них признаки влияния распространенного на Украине идеологического культа Бандеры.
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