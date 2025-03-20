Свердловчанам озвучили амбициозные планы региона на год. Главное

В Свердловской области засеют более 760 тысяч гектаров земли
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посевные работы в Свердловской области. Богдановичский район, село Байны, трактор, поле, посевная, сельское хозяйство, посев семян
Посевные работы начнутся в третьей декаде апреля Фото:

В Свердловской области засеют более 760 тысяч гектаров земли. Такие планы на 2025 год озвучил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства 20 марта.

«По многим позициям зерновых и зернобобовых культур обеспеченность семенами, в том числе отечественной селекции, достаточно высока. Сейчас важно оперативно завершить все подготовительные мероприятия. Прежде всего, речь о готовности техники, запасах минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов», — заявил глава региона.

Посевные работы начнутся в третьей декаде апреля. В области будут выращивать кормовые культуры (47%), зерновые и зернобобовые (43,6%), а также масличные, картофель и овощи. В планах также закупить 122 тракторов, 32 зерноуборочных комбайна, 12 кормоуборочных комбайнов и других видов техники и решить кадровый вопрос, в том числе с помощью мер поддержки аграриев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области засеют более 760 тысяч гектаров земли. Такие планы на 2025 год озвучил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства 20 марта. «По многим позициям зерновых и зернобобовых культур обеспеченность семенами, в том числе отечественной селекции, достаточно высока. Сейчас важно оперативно завершить все подготовительные мероприятия. Прежде всего, речь о готовности техники, запасах минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов», — заявил глава региона. Посевные работы начнутся в третьей декаде апреля. В области будут выращивать кормовые культуры (47%), зерновые и зернобобовые (43,6%), а также масличные, картофель и овощи. В планах также закупить 122 тракторов, 32 зерноуборочных комбайна, 12 кормоуборочных комбайнов и других видов техники и решить кадровый вопрос, в том числе с помощью мер поддержки аграриев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...