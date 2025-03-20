В Свердловской области засеют более 760 тысяч гектаров земли. Такие планы на 2025 год озвучил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства 20 марта.
«По многим позициям зерновых и зернобобовых культур обеспеченность семенами, в том числе отечественной селекции, достаточно высока. Сейчас важно оперативно завершить все подготовительные мероприятия. Прежде всего, речь о готовности техники, запасах минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов», — заявил глава региона.
Посевные работы начнутся в третьей декаде апреля. В области будут выращивать кормовые культуры (47%), зерновые и зернобобовые (43,6%), а также масличные, картофель и овощи. В планах также закупить 122 тракторов, 32 зерноуборочных комбайна, 12 кормоуборочных комбайнов и других видов техники и решить кадровый вопрос, в том числе с помощью мер поддержки аграриев.
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