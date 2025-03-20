В Челябинске на северо-западе закроют еще один гипермаркет бытовой техники

В Челябинском торговом центре «Елки» закрывается гипермаркет магазина сети «М.Видео-Эльдорадо», проработавший в ТК семь лет. Сейчас распродают старый товар, а новый уже не завозят. Магазин закроется в середине апреля, сообщили в пресс-службе Группы «М.Видео-Эльдорадо».
«Магазин „М. Видео“ в ТК „Елки“ на улице 40-летия Победы, 1 закрывается. Он будет работать до 15 апреля», — сообщили в пресс-службе Группы «М. Видео-Эльдорадо».
В пресс-службе сообщили, что выставочные образцы в закрывающемся магазине можно купить с существенными скидками. Сейчас в магазине мало покупателей, а постоянные клиенты ТК «Елки» сообщают о том, что полки там стремительно пустеют.
«После того, как пройдет распродажа до конца марта, магазин закроется. Так руководство решило», — рассказала сотрудница магазина.
Магазин бытовой техники и электроники «Эльдорадо», который был преобразован в «М.Видео-Эльдорадо», заработал в «Елках» в декабре 2018 года. Это было в том же квартале, что и открытие самого комплекса. Это уже второй магазин крупной сети, который закрывается за последние полтора месяца в Челябинске. В начале марта закрылся гипермаркет «М.Видео», который проработал в Торговом центре на Каслинской 18 лет.
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