21 марта 2025

В ХМАО арестовали отчима, избившего ребенка из-за вейпа

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину заключили под стражу на время следствия
Мужчину заключили под стражу на время следствия Фото:

В ХМАО суд избрал меру пресечения местному жителю, который жестоко избил ребенка ремнем из-за вейпа. Мужчину заключили под стражу, сообщили в  пресс-службе окружного СУ СКР журналистам. 

«Суд по ходатайству следователя избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей на время следствия. В отношении мужчины расследуется уголовное дело об истязании», — приводит слова следственного комитета ТАСС.

Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. 

Инцидент с избиением ребенка произошел в январе 2025 года. Позже в сети появилось видео произошедшего. Мужчину задержали 19 марта. В отделении полиции он раскаялся в содеянном и сделал заявление. Кроме того, по данным источников агентства, в отношении него возбудят еще одно уголовное дело. По статье 134 УК РФ («половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

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В ХМАО суд избрал меру пресечения местному жителю, который жестоко избил ребенка ремнем из-за вейпа. Мужчину заключили под стражу, сообщили в  пресс-службе окружного СУ СКР журналистам.  «Суд по ходатайству следователя избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей на время следствия. В отношении мужчины расследуется уголовное дело об истязании», — приводит слова следственного комитета ТАСС. Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.  Инцидент с избиением ребенка произошел в январе 2025 года. Позже в сети появилось видео произошедшего. Мужчину задержали 19 марта. В отделении полиции он раскаялся в содеянном и сделал заявление. Кроме того, по данным источников агентства, в отношении него возбудят еще одно уголовное дело. По статье 134 УК РФ («половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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