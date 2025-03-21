В ХМАО арестовали отчима, избившего ребенка из-за вейпа

В ХМАО суд избрал меру пресечения местному жителю, который жестоко избил ребенка ремнем из-за вейпа. Мужчину заключили под стражу, сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР журналистам.
«Суд по ходатайству следователя избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей на время следствия. В отношении мужчины расследуется уголовное дело об истязании», — приводит слова следственного комитета ТАСС.
Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Инцидент с избиением ребенка произошел в январе 2025 года. Позже в сети появилось видео произошедшего. Мужчину задержали 19 марта. В отделении полиции он раскаялся в содеянном и сделал заявление. Кроме того, по данным источников агентства, в отношении него возбудят еще одно уголовное дело. По статье 134 УК РФ («половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
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