23 марта 2025
22 марта 2025
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20 марта 2025

В Ленобласти неизвестные подожгли камеру фиксации скорости

© Служба новостей «URA.RU»
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Внутренности шкафа, включая саму камеру, были полностью уничтожены (архивное фото)
Внутренности шкафа, включая саму камеру, были полностью уничтожены (архивное фото) Фото:

Под деревней Капорское Ленобласти неизвестные злоумышленники подожгли металлический шкаф, в котором находилась камера фиксации скорости. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

«Камеру фиксации скорости спалили под деревней Капорское ЛО», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Камера была установлена на обочине дороги в двухметровом металлическом шкафу, который обгорел со всех сторон. Внутренности шкафа, включая саму камеру, были полностью уничтожены. На месте преступления были найдены бутылка с жидкостью для розжига, коробок спичек и пачка из-под сигарет.

В настоящее время сумма ущерба от поджога еще не установлена. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Под деревней Капорское Ленобласти неизвестные злоумышленники подожгли металлический шкаф, в котором находилась камера фиксации скорости. Об этом сообщает «Mash на Мойке». «Камеру фиксации скорости спалили под деревней Капорское ЛО», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Камера была установлена на обочине дороги в двухметровом металлическом шкафу, который обгорел со всех сторон. Внутренности шкафа, включая саму камеру, были полностью уничтожены. На месте преступления были найдены бутылка с жидкостью для розжига, коробок спичек и пачка из-под сигарет. В настоящее время сумма ущерба от поджога еще не установлена. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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