В Ленобласти неизвестные подожгли камеру фиксации скорости

Под деревней Капорское Ленобласти неизвестные злоумышленники подожгли металлический шкаф, в котором находилась камера фиксации скорости. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
«Камеру фиксации скорости спалили под деревней Капорское ЛО», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Камера была установлена на обочине дороги в двухметровом металлическом шкафу, который обгорел со всех сторон. Внутренности шкафа, включая саму камеру, были полностью уничтожены. На месте преступления были найдены бутылка с жидкостью для розжига, коробок спичек и пачка из-под сигарет.
В настоящее время сумма ущерба от поджога еще не установлена. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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