Гастролирующий по Челябинской области цирк незаконно показывает зрителям животных — голубей, собак и змею. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предприниматель не работает без лицензии на использование животных в шоу-программе.
«Зрителям обещали спецэффекты и демонстрацию оригинальных трюков. При этом на рекламных фото присутствовали животные: голуби, собаки и змея. Лицензии, позволяющей использовать животных в культурно-зрелищных целях, у данного цирка нет», — заявили URA.RU в Россельхознедзоре.
Цирковое шоу под названием «Импульс» бизнесмен зарегистрировал в августе 2024 года. Однако лицензии нет, как и документов на корм для животных. В ближайшее время служба проведет контрольно-надзорное мероприятие и объявит нарушителю предостережение. Также организатор цирка получит рекомендации о получении документации.
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