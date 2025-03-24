24 марта 2025

В Челябинской области цирк незаконно показывает животных зрителям. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы в цирке показывать животных, должна быть лицензия на их использование в шоу
Чтобы в цирке показывать животных, должна быть лицензия на их использование в шоу Фото:

Гастролирующий по Челябинской области цирк незаконно показывает зрителям животных — голубей, собак и змею. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предприниматель не работает без лицензии на использование животных в шоу-программе.

«Зрителям обещали спецэффекты и демонстрацию оригинальных трюков. При этом на рекламных фото присутствовали животные: голуби, собаки и змея. Лицензии, позволяющей использовать животных в культурно-зрелищных целях, у данного цирка нет», — заявили URA.RU в Россельхознедзоре.

Цирковое шоу под названием «Импульс» бизнесмен зарегистрировал в августе 2024 года. Однако лицензии нет, как и документов на корм для животных. В ближайшее время служба проведет контрольно-надзорное мероприятие и объявит нарушителю предостережение. Также организатор цирка получит рекомендации о получении документации.

О работе с животными свидетельствуют афиши цирка «Импульс»
О работе с животными свидетельствуют афиши цирка «Импульс»
Фото:

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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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Гастролирующий по Челябинской области цирк незаконно показывает зрителям животных — голубей, собак и змею. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предприниматель не работает без лицензии на использование животных в шоу-программе. «Зрителям обещали спецэффекты и демонстрацию оригинальных трюков. При этом на рекламных фото присутствовали животные: голуби, собаки и змея. Лицензии, позволяющей использовать животных в культурно-зрелищных целях, у данного цирка нет», — заявили URA.RU в Россельхознедзоре. Цирковое шоу под названием «Импульс» бизнесмен зарегистрировал в августе 2024 года. Однако лицензии нет, как и документов на корм для животных. В ближайшее время служба проведет контрольно-надзорное мероприятие и объявит нарушителю предостережение. Также организатор цирка получит рекомендации о получении документации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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