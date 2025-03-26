26 марта 2025

В Пермском крае перестал дорожать бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дизельное топливо в Прикамье подешевело
Дизельное топливо в Прикамье подешевело Фото:

В Пермском крае на неделе с 18 по 24 марта 2025 года рост стоимости бензина замедлился. Обновленные данные опубликовала Федеральная служба государственной статистики.

«На неделе с 18 по 24 марта 2025 года в Пермском крае стоимость бензина марки АИ-92 осталась на прежнем уровне — 56,09 рублей за литр. Стоимость АИ-95 и АИ-98 также осталась без изменений и составили 60,90 рублей и 84,74 рублей за литр соответсвенно. Дизельное топливо и вовсе подешевело на 4 копейки. Литр продается за 71,53 рублей», — сообщается на сайте Росстата.

Изменение цен на бензин было зафиксировано в 44 субъектах РФ. При этом снижение цен зафиксировано в пяти регионах страны.

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В Пермском крае на неделе с 18 по 24 марта 2025 года рост стоимости бензина замедлился. Обновленные данные опубликовала Федеральная служба государственной статистики. «На неделе с 18 по 24 марта 2025 года в Пермском крае стоимость бензина марки АИ-92 осталась на прежнем уровне — 56,09 рублей за литр. Стоимость АИ-95 и АИ-98 также осталась без изменений и составили 60,90 рублей и 84,74 рублей за литр соответсвенно. Дизельное топливо и вовсе подешевело на 4 копейки. Литр продается за 71,53 рублей», — сообщается на сайте Росстата. Изменение цен на бензин было зафиксировано в 44 субъектах РФ. При этом снижение цен зафиксировано в пяти регионах страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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