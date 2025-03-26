В Пермском крае перестал дорожать бензин

В Пермском крае на неделе с 18 по 24 марта 2025 года рост стоимости бензина замедлился. Обновленные данные опубликовала Федеральная служба государственной статистики.
«На неделе с 18 по 24 марта 2025 года в Пермском крае стоимость бензина марки АИ-92 осталась на прежнем уровне — 56,09 рублей за литр. Стоимость АИ-95 и АИ-98 также осталась без изменений и составили 60,90 рублей и 84,74 рублей за литр соответсвенно. Дизельное топливо и вовсе подешевело на 4 копейки. Литр продается за 71,53 рублей», — сообщается на сайте Росстата.
Изменение цен на бензин было зафиксировано в 44 субъектах РФ. При этом снижение цен зафиксировано в пяти регионах страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!