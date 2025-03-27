Появилось видео, как иномарка на скорости снесла толпу пешеходов в Екатеринбурге

Появилось видео жуткой аварии возле «Таганского ряда» в Екатеринбурге, где водитель Chery Arrizo снес толпу пешеходов после столкновения с BMW. Кадры с видеокамер публикует неофициальный telegram-канал мэрии.
Судя по видео, автомобилист на немецкой машине создал помеху для Chery, развернувшись в неположенном месте. От сильного удара вторую иномарку отбросило на тротуар, где были люди.
ДТП произошло вечером 27 марта. Всего пострадали водитель и четыре пешехода, из которых двое дети. Фоторепортаж с места ЧП — в отдельном материале URA.RU.
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