27 марта 2025

Появилось видео, как иномарка на скорости снесла толпу пешеходов в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП пострадали пять человек
В результате ДТП пострадали пять человек Фото:

Появилось видео жуткой аварии возле «Таганского ряда» в Екатеринбурге, где водитель Chery Arrizo снес толпу пешеходов после столкновения с BMW. Кадры с видеокамер публикует неофициальный telegram-канал мэрии.

Судя по видео, автомобилист на немецкой машине создал помеху для Chery, развернувшись в неположенном месте. От сильного удара вторую иномарку отбросило на тротуар, где были люди.

ДТП произошло вечером 27 марта. Всего пострадали водитель и четыре пешехода, из которых двое дети. Фоторепортаж с места ЧП — в отдельном материале URA.RU.

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Появилось видео жуткой аварии возле «Таганского ряда» в Екатеринбурге, где водитель Chery Arrizo снес толпу пешеходов после столкновения с BMW. Кадры с видеокамер публикует неофициальный telegram-канал мэрии. Судя по видео, автомобилист на немецкой машине создал помеху для Chery, развернувшись в неположенном месте. От сильного удара вторую иномарку отбросило на тротуар, где были люди. ДТП произошло вечером 27 марта. Всего пострадали водитель и четыре пешехода, из которых двое дети. Фоторепортаж с места ЧП — в отдельном материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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