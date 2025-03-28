Вода с крыши здания смыла толпу людей в Бангкоке во время землетрясения

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Бассейн на крыше здания затопил прохожих в Бангкоке
Бассейн на крыше здания затопил прохожих в Бангкоке Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

В сети активно распространяется видео из Чайна-тауна в Бангкоке, на котором, как утверждается, вода из бассейна на крыше многоэтажного здания выливается на прохожих. По данным видео, вода неожиданно хлынула с крыши здания и смыла толпу проходивших по улице людей. О пострадавших на данный момент нет информации.

Ранее стало известно, что в Бангкоке, где сегодня произошло землетрясение, находятся до двух тысяч российских туристов. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

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В сети активно распространяется видео из Чайна-тауна в Бангкоке, на котором, как утверждается, вода из бассейна на крыше многоэтажного здания выливается на прохожих. По данным видео, вода неожиданно хлынула с крыши здания и смыла толпу проходивших по улице людей. О пострадавших на данный момент нет информации. Ранее стало известно, что в Бангкоке, где сегодня произошло землетрясение, находятся до двух тысяч российских туристов. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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