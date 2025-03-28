Вода с крыши здания смыла толпу людей в Бангкоке во время землетрясения

В сети активно распространяется видео из Чайна-тауна в Бангкоке, на котором, как утверждается, вода из бассейна на крыше многоэтажного здания выливается на прохожих. По данным видео, вода неожиданно хлынула с крыши здания и смыла толпу проходивших по улице людей. О пострадавших на данный момент нет информации.
Ранее стало известно, что в Бангкоке, где сегодня произошло землетрясение, находятся до двух тысяч российских туристов. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.