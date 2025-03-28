Автоэксперт рассказал, как правильно выбрать машину в аренду

У россиян есть возможность арендовать автомобиль, однако для того, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями, следует к этому подготовиться заранее. Руководитель департамента аренды автомобилей в «Авито Авто» Илья Зарембо дал несколько рекомендаций по этому поводу. Основные из них — следует заранее проверять техническое состояние авто, а также документацию.
«Перед тем как отправиться в поездку, убедитесь, что автомобиль находится в хорошем техническом состоянии. Начните с проверки кузова. Если заметите следы износа или дефекты, просто зафиксируйте их в договоре аренды и на фотографиях — так вам будет спокойнее при возврате машины», — советует Илья Зарембо в разговоре с радио Sputnik.
Кроме технического состояния автомобиля, Зарембо рекомендует также внимательно проверять документы и условия договора аренды. Особое внимание следует уделить срокам и стоимости аренды, наличию страховки, а также соответствию информации о госномерах и регистрации транспортного средства. Это поможет избежать возможных правовых проблем при использовании арендованного авто, уточнил специалист.
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