«Китай не боится проблем»: КНР категорично ответили на конские пошлины США

Китай не испытывает страха перед возможными проблемами введения Соединенными Штатами «конских» тарифов на товары. Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.
«Китай будет стоять до конца. Наш народ не боится проблем», — передает «Пятый канал» слова пресс-секретаря. Цзянь добавил, что не стоит применять шантаж и угрозы в отношениях с Китаем
Аналитики высказывают мнение, что президент США Дональд Трамп может разрабатывать стратегию в отношении Китая. Он якобы планирует сформировать международную коалицию, которая будет противостоять китайской торговой политике через создание антикитайского таможенного блока. В настоящее время Канада и Мексика подвергаются более сильному экономическому и политическому давлению по сравнению с Китаем. Взамен на снятие высоких тарифов с этих стран Трамп может потребовать от них усиление протекционистских действий в отношении Китая.
Ранее правительство Соединенных Штатов Америки сообщило о введении новых импортных тарифов на китайские товары, максимальная ставка которых составляет 104%. Эти экономические меры вступят в силу 9 апреля текущего года.
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