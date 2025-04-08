08 апреля 2025

«Китай не боится проблем»: КНР категорично ответили на конские пошлины США

МИД КНР: наш народ не боится проблем и будет стоять до конца
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В МИД КНР отметили, что не стоит применять шантаж и угрозы в отношениях с Китаем
В МИД КНР отметили, что не стоит применять шантаж и угрозы в отношениях с Китаем Фото:

Китай не испытывает страха перед возможными проблемами введения Соединенными Штатами «конских» тарифов на товары. Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

«Китай будет стоять до конца. Наш народ не боится проблем», — передает «Пятый канал» слова пресс-секретаря. Цзянь добавил, что не стоит применять шантаж и угрозы в отношениях с Китаем

Аналитики высказывают мнение, что президент США Дональд Трамп может разрабатывать стратегию в отношении Китая. Он якобы планирует сформировать международную коалицию, которая будет противостоять китайской торговой политике через создание антикитайского таможенного блока. В настоящее время Канада и Мексика подвергаются более сильному экономическому и политическому давлению по сравнению с Китаем. Взамен на снятие высоких тарифов с этих стран Трамп может потребовать от них усиление протекционистских действий в отношении Китая.

Ранее правительство Соединенных Штатов Америки сообщило о введении новых импортных тарифов на китайские товары, максимальная ставка которых составляет 104%. Эти экономические меры вступят в силу 9 апреля текущего года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китай не испытывает страха перед возможными проблемами введения Соединенными Штатами «конских» тарифов на товары. Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь. «Китай будет стоять до конца. Наш народ не боится проблем», — передает «Пятый канал» слова пресс-секретаря. Цзянь добавил, что не стоит применять шантаж и угрозы в отношениях с Китаем Аналитики высказывают мнение, что президент США Дональд Трамп может разрабатывать стратегию в отношении Китая. Он якобы планирует сформировать международную коалицию, которая будет противостоять китайской торговой политике через создание антикитайского таможенного блока. В настоящее время Канада и Мексика подвергаются более сильному экономическому и политическому давлению по сравнению с Китаем. Взамен на снятие высоких тарифов с этих стран Трамп может потребовать от них усиление протекционистских действий в отношении Китая. Ранее правительство Соединенных Штатов Америки сообщило о введении новых импортных тарифов на китайские товары, максимальная ставка которых составляет 104%. Эти экономические меры вступят в силу 9 апреля текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...