Стало известно, кем на СВО будет обвиняемый в мошенничестве генерал Попов

Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов, который обвиняется в мошенничестве, отправится на специальную военную операцию в качестве командира штурмового отряда. Об этом сообщает его адвокат Сергей Буйновский.
«Генералу Попову разрешили уехать на СВО — в качестве командира штурмового отряда», — передает Mash слова адвоката Попова. Там уточнили, что генерал отправится на фронт прямо из Тамбовского следственного изолятора, где он отбывал свой срок.
Ранее Минобороны РФ приняло решение об отправке Попова в зону проведения специальной военной операции. Генерал был задержан 17 мая 2024 года по обвинению в присвоении 1,7 тысяч тонн металлопроката, приобретенных для гуманитарной помощи.
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