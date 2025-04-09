Стало известно, кем на СВО будет обвиняемый в мошенничестве генерал Попов

Генерал Попов поедет на СВО командовать штурмовиками
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Попова отправят на фронт из следственного изолятора
Попова отправят на фронт из следственного изолятора Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов, который обвиняется в мошенничестве, отправится на специальную военную операцию в качестве командира штурмового отряда. Об этом сообщает его адвокат Сергей Буйновский.

«Генералу Попову разрешили уехать на СВО — в качестве командира штурмового отряда», — передает Mash слова адвоката Попова. Там уточнили, что генерал отправится на фронт прямо из Тамбовского следственного изолятора, где он отбывал свой срок.

Ранее Минобороны РФ приняло решение об отправке Попова в зону проведения специальной военной операции. Генерал был задержан 17 мая 2024 года по обвинению в присвоении 1,7 тысяч тонн металлопроката, приобретенных для гуманитарной помощи. 

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Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов, который обвиняется в мошенничестве, отправится на специальную военную операцию в качестве командира штурмового отряда. Об этом сообщает его адвокат Сергей Буйновский. «Генералу Попову разрешили уехать на СВО — в качестве командира штурмового отряда», — передает Mash слова адвоката Попова. Там уточнили, что генерал отправится на фронт прямо из Тамбовского следственного изолятора, где он отбывал свой срок. Ранее Минобороны РФ приняло решение об отправке Попова в зону проведения специальной военной операции. Генерал был задержан 17 мая 2024 года по обвинению в присвоении 1,7 тысяч тонн металлопроката, приобретенных для гуманитарной помощи. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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