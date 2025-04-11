Трамп не смог промолчать после авиакатастрофы с вертолетом в Нью-Йорке

Трамп ужаснулся при виде кадров крушения вертолета в Нью-Йорке
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп указал, что министр транспорта оперативно раскроет причины трагедии
Трамп указал, что министр транспорта оперативно раскроет причины трагедии Фото:

Президент США Дональд Трамп ужаснулся кадрам крушения вертолета в Нью-Йорке и сообщил, что причины авиакатастрофы будут оперативно установлены министром транспорта Шоном Даффи. Об этом глава государства написал в своей соцсети Truth Social.

«Видеозапись инцидента ужасает. Да благословит Господь семьи и друзей погибших. Министр транспорта Шон Даффи и его талантливый персонал занимаются этим. Объявления о том, что именно произошло и как, будут сделаны в короткий срок», — написал Трамп в соцсети.

В результате крушения вертолета в Нью-Йорке погибли шесть человек. По предварительным данным, причиной аварии, произошедшей в реке Гудзон, могла стать поломка пропеллера.

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Президент США Дональд Трамп ужаснулся кадрам крушения вертолета в Нью-Йорке и сообщил, что причины авиакатастрофы будут оперативно установлены министром транспорта Шоном Даффи. Об этом глава государства написал в своей соцсети Truth Social. «Видеозапись инцидента ужасает. Да благословит Господь семьи и друзей погибших. Министр транспорта Шон Даффи и его талантливый персонал занимаются этим. Объявления о том, что именно произошло и как, будут сделаны в короткий срок», — написал Трамп в соцсети. В результате крушения вертолета в Нью-Йорке погибли шесть человек. По предварительным данным, причиной аварии, произошедшей в реке Гудзон, могла стать поломка пропеллера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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