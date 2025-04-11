Челябинск активно готовится к торжествам, посвященным 80-летию со дня Великой Победы. На днях в городе протестировали музыкальное оборудование, которое будут использовать в мероприятии «Бессмертный полк», рассказала пресс-служба администрации города.
«Впервые он („Бессмертный полк“, — ред.) пройдет с музыкальным сопровождением. Тысячи челябинцев услышат песни и композиции военных лет, объединяющие многие поколения россиян. На этой неделе мы тестировали музыкальную аппаратуру и проверяли качество звука», — говорится в сообщении мэрии.
В 2025 году по инициативе губернатора Алексея Текслера традиция проведения марша «Бессмертный полк» будет возобновлена на улицах города. Мероприятие пройдет в очном формате.
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