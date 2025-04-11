11 апреля 2025

В Челябинске протестировали музыкальное оборудование для «Бессмертного полка». Видео

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Челябинск готовится к проведению акции «Бессмертный полк»
Челябинск готовится к проведению акции «Бессмертный полк» Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

Челябинск активно готовится к торжествам, посвященным 80-летию со дня Великой Победы. На днях в городе протестировали музыкальное оборудование, которое будут использовать в мероприятии «Бессмертный полк», рассказала пресс-служба администрации города.

«Впервые он („Бессмертный полк“, — ред.) пройдет с музыкальным сопровождением. Тысячи челябинцев услышат песни и композиции военных лет, объединяющие многие поколения россиян. На этой неделе мы тестировали музыкальную аппаратуру и проверяли качество звука», — говорится в сообщении мэрии.

В 2025 году по инициативе губернатора Алексея Текслера традиция проведения марша «Бессмертный полк» будет возобновлена на улицах города. Мероприятие пройдет в очном формате.

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Челябинск активно готовится к торжествам, посвященным 80-летию со дня Великой Победы. На днях в городе протестировали музыкальное оборудование, которое будут использовать в мероприятии «Бессмертный полк», рассказала пресс-служба администрации города. «Впервые он („Бессмертный полк“, — ред.) пройдет с музыкальным сопровождением. Тысячи челябинцев услышат песни и композиции военных лет, объединяющие многие поколения россиян. На этой неделе мы тестировали музыкальную аппаратуру и проверяли качество звука», — говорится в сообщении мэрии. В 2025 году по инициативе губернатора Алексея Текслера традиция проведения марша «Бессмертный полк» будет возобновлена на улицах города. Мероприятие пройдет в очном формате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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