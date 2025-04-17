«Задержавшиеся» в РФ западные компании передумали уходить

FT: некоторые западные компании решили остаться в России
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Представители международных трейдеров прибыли в Москву для переговоров
Представители международных трейдеров прибыли в Москву для переговоров Фото:

Некоторые западные компании, продолжающие свою деятельность в России и ранее планировавшие свернуть ее, решили отложить уход с российского рынка. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Некоторые иностранные компании, которые пытались уйти с российского рынка, теперь откладывают реализацию таких планов, пока не увидят, как будет развиваться ситуация», — пишет FT. Там добавили, что в последнее время в Москве наблюдается активность представителей крупных международных трейдеров, проводящих переговоры с ключевыми игроками российского рынка.

Кроме того, в столицу прибыли делегаты из зарубежных инвестиционных банков. Однако, согласно источникам издания, не следует ожидать значительного притока западных инвестиций в ближайшее время.

Год назад Кремль передал российское подразделение итальянского производителя отопительного оборудования Ariston под контроль «Газпрома» — это был ответ на западные санкции. Однако в марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возврате компании прежним владельцам. Это решение может свидетельствовать о попытке Кремля смягчить экономическую изоляцию, сочетая жесткие меры с отдельными уступками.

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Некоторые западные компании, продолжающие свою деятельность в России и ранее планировавшие свернуть ее, решили отложить уход с российского рынка. Об этом сообщает газета Financial Times. «Некоторые иностранные компании, которые пытались уйти с российского рынка, теперь откладывают реализацию таких планов, пока не увидят, как будет развиваться ситуация», — пишет FT. Там добавили, что в последнее время в Москве наблюдается активность представителей крупных международных трейдеров, проводящих переговоры с ключевыми игроками российского рынка. Кроме того, в столицу прибыли делегаты из зарубежных инвестиционных банков. Однако, согласно источникам издания, не следует ожидать значительного притока западных инвестиций в ближайшее время. Год назад Кремль передал российское подразделение итальянского производителя отопительного оборудования Ariston под контроль «Газпрома» — это был ответ на западные санкции. Однако в марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возврате компании прежним владельцам. Это решение может свидетельствовать о попытке Кремля смягчить экономическую изоляцию, сочетая жесткие меры с отдельными уступками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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