Shot: несколько десятков туристов отравились в люксовом отеле в Турции

Отравление на курорте в Турции предположительно произошло из-за некачественной еды, указано в посте (архивное фото)
Отравление на курорте в Турции предположительно произошло из-за некачественной еды, указано в посте (архивное фото)

Произошло массовое отравление туристов в Турции. Среди пострадавших — двухлетний ребенок. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.

«Несколько десятков туристов отравились в люксовом отеле в Турции. Двухлетнего малыша из России пришлось экстренно доставлять в больницу», — указано в посте telegram-канала Shot. Отмечается, что на четвертый день отдыха в пятизвездочном отеле Dosinia Luxury Resort курорта Кемер, у ребенка появились симптомы кишечной инфекции.

Ночью у ребенка поднялась температура, начались рвота и диарея. По словам матери ребенка, медперсонал отеля медлил и ребенок чуть не потерял сознание. На следующий день ребенку стало лучше.

Другие же отдыхающие рассказывают, что у них также появились симптомы спустя несколько дней нахождения в отеле. Предположительно виной стала некачественная еда, указано в посте.

Ранее аналогичные случаи отравления туристов фиксировались и в российских отелях: летом 2025 года семь детей были госпитализированы после купания в бассейне отеля в Анапе из-за утечки хлора, а пострадавшие сообщали о недостаточно оперативной реакции администрации. Туристы регулярно жалуются на проблемы с безопасностью и качеством обслуживания как на зарубежных, так и на российских курортах.

