Shot: несколько десятков туристов отравились в люксовом отеле в Турции

Произошло массовое отравление туристов в Турции. Среди пострадавших — двухлетний ребенок. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.
«Несколько десятков туристов отравились в люксовом отеле в Турции. Двухлетнего малыша из России пришлось экстренно доставлять в больницу», — указано в посте telegram-канала Shot. Отмечается, что на четвертый день отдыха в пятизвездочном отеле Dosinia Luxury Resort курорта Кемер, у ребенка появились симптомы кишечной инфекции.
Ночью у ребенка поднялась температура, начались рвота и диарея. По словам матери ребенка, медперсонал отеля медлил и ребенок чуть не потерял сознание. На следующий день ребенку стало лучше.
Другие же отдыхающие рассказывают, что у них также появились симптомы спустя несколько дней нахождения в отеле. Предположительно виной стала некачественная еда, указано в посте.
Ранее аналогичные случаи отравления туристов фиксировались и в российских отелях: летом 2025 года семь детей были госпитализированы после купания в бассейне отеля в Анапе из-за утечки хлора, а пострадавшие сообщали о недостаточно оперативной реакции администрации. Туристы регулярно жалуются на проблемы с безопасностью и качеством обслуживания как на зарубежных, так и на российских курортах.
