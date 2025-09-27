Еще пятерых человек задержали из-за продажи смертельного алкоголя в Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали еще пятерых человек, подозреваемых в распространении суррогатного алкоголя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Данные меры были предприняты после случаев массового отравления в Сланцевском районе, в результате которых несколько местных жителей скончались из-за употребления суррогатной спиртосодержащей продукции.
«Полицейские задержали еще пятерых предполагаемых распространителей подпольного спиртного», — написала Волк в telegram-канале. Также правоохранительные органы направили запросы в медицинские учреждения для получения результатов экспертиз по фактам смерти жителей Кингисеппского и Волосовского районов, зафиксированных 10-17 сентября. Согласно выводам специалистов, причиной летальных исходов стало критическое содержание метилового спирта в организме пострадавших.
В рамках проводимых оперативных мероприятий полиция организовала масштабные рейды, целью которых было выявление каналов поставки и реализации контрафактного алкоголя. Из незаконного оборота изъято свыше 1 000 литров суррогатной продукции. Также задержаны пятеро предполагаемых оптовых распространителей, подозреваемых в причастности к распространению опасного спиртного. Изъятые жидкости переданы на физико-химические исследования для определения их состава и степени угрозы для жизни и здоровья граждан. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают все возможные схемы поставки и реализации суррогатного алкоголя на территории региона.
Ирина Волк также сообщила сегодня о задержании третьего подозреваемого в распространении суррогатного алкоголя. Им оказался 54-летний житель города Сланцы. В его гараже обнаружили емкости с жидкостью, предположительно содержащей спирт.
