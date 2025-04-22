Челябинского VIP-полицейского Мельникова вернули на скамью подсудимых

Начальника отдела угрозыска отдела полиции «Северо-Западный» в Челябинске подполковника полиции Андрея Мельникова, обвиняемого в превышении полномочий и фальсификации доказательств, вернули на скамью подсудимых. В суде апелляционной инстанции прокурор оспорил возвращение дела для устранения нарушений, сообщила URA.RU адвокат Ангелина Малахова.
«Апелляция отменила решение суда первой инстанции о возврате дела. Мы будем в кассацию обращаться», — сообщила URA.RU Малахова.
Мельников находится под следствием с осени 2022 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации улик. По версии следствия, занимая должность и желая повысить служебные показатели, он надавил на гендиректора управкомпании «Приоритет» Анну Хафизову (Кудашкину), чтобы она нашла человека, который бы взял на себя вину в деле о подделке подписей в протоколе собрания жильцов.
При этом записи телефонных разговоров между Мельниковым и Хафизовой, по мнению адвокатов, говорят о его непричастности. Якобы полицейский пытался установить виновное лицо и не более того. Также по делу всплыли факты фальсификации документов. По итогу Калининский райсуд вернул дело прокурору или руководителю следственного органа для устранения нарушений.
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