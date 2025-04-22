Челябинский депутат от ЛДПР выдвинулся на праймериз «Единой России»

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Евгений Рева (слева) со спикером заксобрания Олегом Гербером
Евгений Рева (слева) со спикером заксобрания Олегом Гербером Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области от ЛДПР Евгений Рева подал документы для участия в праймериз «Единой России». Об этом сообщается на сайте реготделения ЕР.

«Я считаю, что наш регион за пять лет преобразился, то есть какие-то масштабные задачи были решены и это заслуга губернатора Алексея Текслера. Я готов стать частью этой команды, готов решать проблемы наших жителей. „Единая Россия“ обладает всем авторитетом и ресурсами, которые позволят решить более масштабные задачи нашего региона», — цитирует ресурс ЕР народного избранника.

Реве 45 лет. В заксобрание он избрался в 2020 году по партийному списку ЛДПР.

Праймериз «Единой России» будет проводиться с 19 по 25 мая. Прием документов для участия в них завершается 24 апреля. Сами выборы в заксобрание состоятся в сентябре.

О том, пойдет ли Рева по партийному списку «Единой России» или по одномандатному округу, не сообщается. На сайте праймериз информации о выдвижении Ревы пока нет.

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Депутат заксобрания Челябинской области от ЛДПР Евгений Рева подал документы для участия в праймериз «Единой России». Об этом сообщается на сайте реготделения ЕР. «Я считаю, что наш регион за пять лет преобразился, то есть какие-то масштабные задачи были решены и это заслуга губернатора Алексея Текслера. Я готов стать частью этой команды, готов решать проблемы наших жителей. „Единая Россия“ обладает всем авторитетом и ресурсами, которые позволят решить более масштабные задачи нашего региона», — цитирует ресурс ЕР народного избранника. Реве 45 лет. В заксобрание он избрался в 2020 году по партийному списку ЛДПР. Праймериз «Единой России» будет проводиться с 19 по 25 мая. Прием документов для участия в них завершается 24 апреля. Сами выборы в заксобрание состоятся в сентябре. О том, пойдет ли Рева по партийному списку «Единой России» или по одномандатному округу, не сообщается. На сайте праймериз информации о выдвижении Ревы пока нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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