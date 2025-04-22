Челябинский депутат от ЛДПР выдвинулся на праймериз «Единой России»

Депутат заксобрания Челябинской области от ЛДПР Евгений Рева подал документы для участия в праймериз «Единой России». Об этом сообщается на сайте реготделения ЕР.
«Я считаю, что наш регион за пять лет преобразился, то есть какие-то масштабные задачи были решены и это заслуга губернатора Алексея Текслера. Я готов стать частью этой команды, готов решать проблемы наших жителей. „Единая Россия“ обладает всем авторитетом и ресурсами, которые позволят решить более масштабные задачи нашего региона», — цитирует ресурс ЕР народного избранника.
Реве 45 лет. В заксобрание он избрался в 2020 году по партийному списку ЛДПР.
Праймериз «Единой России» будет проводиться с 19 по 25 мая. Прием документов для участия в них завершается 24 апреля. Сами выборы в заксобрание состоятся в сентябре.
О том, пойдет ли Рева по партийному списку «Единой России» или по одномандатному округу, не сообщается. На сайте праймериз информации о выдвижении Ревы пока нет.
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