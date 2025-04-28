Российские акции стали расти после объявлении о перемирии с Украиной

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Рублевый индекс повысился на 0,97%
Рублевый индекс повысился на 0,97% Фото:

Российский фондовый рынок демонстрирует положительную динамику после заявления президента РФ Владимира Путина о введении режима перемирия в связи с днями 80-й годовщины Победы. Об этом сообщается в соответствующих данных Московской биржи.

По состоянию на 14:15 по московскому времени индекс Московской биржи увеличился на 0,25%, достигнув отметки 3 013,66 пункта, а индекс РТС поднялся на аналогичную величину — до 1 148,59 пункта. К 14:23 по московскому времени рублевый индекс Мосбиржи укрепился на 0,97%, достигнув значения 3 035,17 пункта.

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Российский фондовый рынок демонстрирует положительную динамику после заявления президента РФ Владимира Путина о введении режима перемирия в связи с днями 80-й годовщины Победы. Об этом сообщается в соответствующих данных Московской биржи. По состоянию на 14:15 по московскому времени индекс Московской биржи увеличился на 0,25%, достигнув отметки 3 013,66 пункта, а индекс РТС поднялся на аналогичную величину — до 1 148,59 пункта. К 14:23 по московскому времени рублевый индекс Мосбиржи укрепился на 0,97%, достигнув значения 3 035,17 пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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