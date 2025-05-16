РФ и Беларусь согласовали дополнительные меры на случай агрессии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взгляды Беларуси и России в вопросах оборонного и военно-технического сотрудничества полностью совпадают
Взгляды Беларуси и России в вопросах оборонного и военно-технического сотрудничества полностью совпадают Фото:

Беларусь и Россия согласовали дальнейшие шаги по укреплению оборонного потенциала Союзного государства. Об этом сообщил Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.

«Мы согласовали дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания», — поделился Хренин. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале Министерства обороны Беларуси. 

Виктор Хренин подвел итоги переговоров с российским коллегой Андреем Белоусовым. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и обеспечения безопасности Союзного государства. По словам главы белорусского оборонного ведомства, взгляды Беларуси и России в вопросах оборонного и военно-технического сотрудничества полностью совпадают. Хренин подчеркнул, что встреча с Президентом Республики Беларусь показала: руководство страны держит на особом контроле все аспекты межгосударственных отношений, а военное сотрудничество остается краеугольным камнем взаимодействия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беларусь и Россия согласовали дальнейшие шаги по укреплению оборонного потенциала Союзного государства. Об этом сообщил Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин. «Мы согласовали дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания», — поделился Хренин. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале Министерства обороны Беларуси.  Виктор Хренин подвел итоги переговоров с российским коллегой Андреем Белоусовым. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и обеспечения безопасности Союзного государства. По словам главы белорусского оборонного ведомства, взгляды Беларуси и России в вопросах оборонного и военно-технического сотрудничества полностью совпадают. Хренин подчеркнул, что встреча с Президентом Республики Беларусь показала: руководство страны держит на особом контроле все аспекты межгосударственных отношений, а военное сотрудничество остается краеугольным камнем взаимодействия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...