РФ и Беларусь согласовали дополнительные меры на случай агрессии

Беларусь и Россия согласовали дальнейшие шаги по укреплению оборонного потенциала Союзного государства. Об этом сообщил Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.
«Мы согласовали дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания», — поделился Хренин. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале Министерства обороны Беларуси.
Виктор Хренин подвел итоги переговоров с российским коллегой Андреем Белоусовым. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и обеспечения безопасности Союзного государства. По словам главы белорусского оборонного ведомства, взгляды Беларуси и России в вопросах оборонного и военно-технического сотрудничества полностью совпадают. Хренин подчеркнул, что встреча с Президентом Республики Беларусь показала: руководство страны держит на особом контроле все аспекты межгосударственных отношений, а военное сотрудничество остается краеугольным камнем взаимодействия.
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