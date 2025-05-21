Слуцкий предложил ввести в России еще один праздник — День взятия Парижа

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и сенаторы внесли законопроект об установлении 31 марта нового дня воинской славы — Дня взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813–1814 годов. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
«Проектом федерального закона <...> предлагается установить новый день воинской славы России — 31 марта — День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов», — сказано в пояснительной записке. Авторы подчеркивают, что дата основана на подписании 19 (31) марта 1814 года капитуляции Парижа в селении Лавилет, ознаменовавшей победу России и освобождение европейских государств от наполеоновского владычества.
Слуцкий и соавторы считают, что праздник возродит традиции чествования победы в войне 1812 года, противодействуя попыткам фальсификации истории, связанной с вторжением Наполеона. Законопроект также направлен на патриотическое воспитание молодежи и укрепление уважения к истории России.
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