Business Insider: ВСУ испугались из-за новой тактики российских дронов-камикадзе

Украинские ПВО испытывают трудности при отражении атак российских дронов
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Тактика России в отношении беспилотников изменилась за последние несколько месяцев
Тактика России в отношении беспилотников изменилась за последние несколько месяцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская противовоздушная оборона (ПВО) испытывает серьезные затруднения при отражении атак современных российских дронов. Об этом сообщает издание Business Insider.

«Тактика России в отношении беспилотников изменилась за последние несколько месяцев. Теперь она использует беспилотники на больших высотах, а также модифицированные модели, способные летать быстрее», — пишет Business Insider.

Весной российские военные из 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» подготовили специальные боеприпасы для FPV-дронов дальнего действия. Такие аппараты способны поражать не только военную технику, но и склады с боеприпасами, что увеличивает их тактическую ценность. Кроме того, военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии «Днепра» сконструировали мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла». Этот аппарат способен поднимать до семи килограммов полезной нагрузки, что позволяет использовать его для различных задач на поле боя.

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Украинская противовоздушная оборона (ПВО) испытывает серьезные затруднения при отражении атак современных российских дронов. Об этом сообщает издание Business Insider. «Тактика России в отношении беспилотников изменилась за последние несколько месяцев. Теперь она использует беспилотники на больших высотах, а также модифицированные модели, способные летать быстрее», — пишет Business Insider. Весной российские военные из 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» подготовили специальные боеприпасы для FPV-дронов дальнего действия. Такие аппараты способны поражать не только военную технику, но и склады с боеприпасами, что увеличивает их тактическую ценность. Кроме того, военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии «Днепра» сконструировали мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла». Этот аппарат способен поднимать до семи килограммов полезной нагрузки, что позволяет использовать его для различных задач на поле боя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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