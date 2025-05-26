Business Insider: ВСУ испугались из-за новой тактики российских дронов-камикадзе

Украинская противовоздушная оборона (ПВО) испытывает серьезные затруднения при отражении атак современных российских дронов. Об этом сообщает издание Business Insider.
«Тактика России в отношении беспилотников изменилась за последние несколько месяцев. Теперь она использует беспилотники на больших высотах, а также модифицированные модели, способные летать быстрее», — пишет Business Insider.
Весной российские военные из 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» подготовили специальные боеприпасы для FPV-дронов дальнего действия. Такие аппараты способны поражать не только военную технику, но и склады с боеприпасами, что увеличивает их тактическую ценность. Кроме того, военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии «Днепра» сконструировали мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла». Этот аппарат способен поднимать до семи килограммов полезной нагрузки, что позволяет использовать его для различных задач на поле боя.
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