Пожилому участнику ДТП с четырьмя погибшими в Екатеринбурге смягчили наказание

Свердловский облсуд смягчил наказание 67-летнему водителю фуры Сергею Ряшину, попавшему в ДТП, в котором погибли четверо парней на отечественной легковушке. Апелляционную жалобу подал адвокат мужчины, рассказали URA.RU в пресс-службе инстанции.
«Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, смягчил наказание до двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года», — пояснили там. Сначала Ряшина отправили в колонию на 4,5 года.
ДТП произошло ночью 24 июля 2024 года на улице Бисертской. По предварительным данным, Ряшин не уступил дорогу легковушке и влетел в нее. Позже он признался гаишникам, что не заметил ВАЗ, который якобы несся на большой скорости. Парни скончались на месте происшествия до прибытия врачей.
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