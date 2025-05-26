26 мая 2025

Пожилому участнику ДТП с четырьмя погибшими в Екатеринбурге смягчили наказание

© Служба новостей «URA.RU»
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Ряшина обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек
Ряшина обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек Фото:

Свердловский облсуд смягчил наказание 67-летнему водителю фуры Сергею Ряшину, попавшему в ДТП, в котором погибли четверо парней на отечественной легковушке. Апелляционную жалобу подал адвокат мужчины, рассказали URA.RU в пресс-службе инстанции.

«Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, смягчил наказание до двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года», — пояснили там. Сначала Ряшина отправили в колонию на 4,5 года.

ДТП произошло ночью 24 июля 2024 года на улице Бисертской. По предварительным данным, Ряшин не уступил дорогу легковушке и влетел в нее. Позже он признался гаишникам, что не заметил ВАЗ, который якобы несся на большой скорости. Парни скончались на месте происшествия до прибытия врачей.

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Свердловский облсуд смягчил наказание 67-летнему водителю фуры Сергею Ряшину, попавшему в ДТП, в котором погибли четверо парней на отечественной легковушке. Апелляционную жалобу подал адвокат мужчины, рассказали URA.RU в пресс-службе инстанции. «Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, смягчил наказание до двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года», — пояснили там. Сначала Ряшина отправили в колонию на 4,5 года. ДТП произошло ночью 24 июля 2024 года на улице Бисертской. По предварительным данным, Ряшин не уступил дорогу легковушке и влетел в нее. Позже он признался гаишникам, что не заметил ВАЗ, который якобы несся на большой скорости. Парни скончались на месте происшествия до прибытия врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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