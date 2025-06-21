Премьер Армении заявил о «Перекрестке мира» вместо Зангезурского коридора

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Пашинян заявил, что «Перекресток мира» станет заменой Зангезурскому коридору
Пашинян заявил, что «Перекресток мира» станет заменой Зангезурскому коридору Фото:

Так называемого Зангезурского коридора не будет — вместо этого будет реализован проект «Перекресток мира». Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины Стамбула.

«Мы сказали, что Зангезурского коридора не будет, будет „Перекресток мира“», — подчеркнул Никол Пашинян, его слова передает ТАСС. Он пояснил, что эта инициатива основана на принципах взаимного признания территориальной целостности, уважения суверенитета и равноправия государств. 

Пашинян добавил, что Ереван готов восстановить Мегринскую железную дорогу в рамках проекта «Перекресток мира». Это позволит создать новые транспортные связи между Арменией и Азербайджаном, а также соединить Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой через юг Армении. В перспективе проект обеспечит выход Армении к Турции, а также свяжет Азербайджан и Турцию с Грузией и Ираном. Реализация транспортного маршрута откроет новые пути между Востоком и Западом — от Каспийского до Средиземного моря, а также между Севером и Югом — от Черного моря до Персидского залива. По словам премьер-министра, договоренности между Арменией и Турцией должны строиться на уверенности, что ни одна из сторон не представляет угрозы для другой. Это позволит Турции и Армении «ездить по территории» Армении, а Азербайджан сможет считать это Зангезурским коридором.

Зангезурским коридором называют проект создания транспортного маршрута длиной около 40 километров через Сюникскую область Армении для сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Азербайджан активно продвигает этот проект, однако армянское руководство выступает против создания коридора в одностороннем порядке.

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Так называемого Зангезурского коридора не будет — вместо этого будет реализован проект «Перекресток мира». Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины Стамбула. «Мы сказали, что Зангезурского коридора не будет, будет „Перекресток мира“», — подчеркнул Никол Пашинян, его слова передает ТАСС. Он пояснил, что эта инициатива основана на принципах взаимного признания территориальной целостности, уважения суверенитета и равноправия государств.  Пашинян добавил, что Ереван готов восстановить Мегринскую железную дорогу в рамках проекта «Перекресток мира». Это позволит создать новые транспортные связи между Арменией и Азербайджаном, а также соединить Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой через юг Армении. В перспективе проект обеспечит выход Армении к Турции, а также свяжет Азербайджан и Турцию с Грузией и Ираном. Реализация транспортного маршрута откроет новые пути между Востоком и Западом — от Каспийского до Средиземного моря, а также между Севером и Югом — от Черного моря до Персидского залива. По словам премьер-министра, договоренности между Арменией и Турцией должны строиться на уверенности, что ни одна из сторон не представляет угрозы для другой. Это позволит Турции и Армении «ездить по территории» Армении, а Азербайджан сможет считать это Зангезурским коридором. Зангезурским коридором называют проект создания транспортного маршрута длиной около 40 километров через Сюникскую область Армении для сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Азербайджан активно продвигает этот проект, однако армянское руководство выступает против создания коридора в одностороннем порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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