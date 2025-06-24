Мужчины признались, какой вид уборки им нравится больше всего

Вынос мусора является самой приятной частью уборки для мужчин в России. Это следует из данных опроса портала «Авито Услуги».
«Наиболее приятной частью уборки для российских мужчин является вынос мусора — 38%», — говорится в исследовании, опубликованном порталом «Ридус». Среди женщин предпочтение больше всего отдается мытью посуды. Так ответили 32% респондентов.
Также из результатов опроса следует, что не менее одного раза в месяц генеральную уборку проводят 25% жителей России. Почти половина респондентов (48%) признались, что уделяют внимание уборке по мере возникновения желания. Кроме того, около трети участников исследования заявили, что получают удовольствие от наведения порядка в своем доме.
Четверть российских мужчин (25%) наиболее неприятной частью называют уборку труднодоступных участков, таких как пространство за радиаторами, под кроватями и верхние полки шкафов. Чистка ковров и мягкой мебели вызывает наибольшее раздражение у 16% опрошенных мужчин, столько же респондентов испытывают неудовольствие при мытье сантехники. Среди женщин 34% считают самой неприятной задачей уборку труднодоступных мест, на втором месте по уровню отторжения оказалось мытье окон и зеркал — 23%, а замыкает тройку чистка ковров и мебели, которая вызывает неприязнь у 21% участниц опроса.
Ранее опросы показывали, что мужчины в России реже женщин выражают эмоции через слезы и предпочитают использовать альтернативные способы снятия стресса. По мнению экспертов, такое поведение связано с традиционными гендерными установками, согласно которым представители сильного пола сдержаннее реагируют на бытовые и эмоциональные трудности.
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