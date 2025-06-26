В курском приграничье найден труп бойца ВСУ с личным жетоном

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У ликвидированного на границе под Курском бойца ВСУ обнаружили персональный жетон
У ликвидированного на границе под Курском бойца ВСУ обнаружили персональный жетон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На границе между Курской и Сумской областями был найден убитый военнослужащий ВСУ, при котором нашли необычный предмет — личный жетон. Об этом пишет telegram-канале «Северный ветер».

«У украинского военнослужащего на шее был обнаружен личный номер с фамилией и группой крови. Уничтожен оккупант был на границе Курской и Сумской областей», — говорится в сообщении telegram-канала.

Авторы публикации указывают, что в социальных сетях нет сообщений о розыске данного военнослужащего. Они выразили надежду, что размещение его фотографии позволит родственникам и знакомым принять известие о его гибели. Кроме того, отмечается, что солдат был убит после того, как отказался сдаться в плен.

Ранее в ДНР российским войскам попались неожиданные противники. Ими оказались иностранные наемники. Об этом стало известно из соответствующих документов, найденных при убитых солдатах. Среди уничтоженных бойцов были граждане Грузии и Польши.

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На границе между Курской и Сумской областями был найден убитый военнослужащий ВСУ, при котором нашли необычный предмет — личный жетон. Об этом пишет telegram-канале «Северный ветер». «У украинского военнослужащего на шее был обнаружен личный номер с фамилией и группой крови. Уничтожен оккупант был на границе Курской и Сумской областей», — говорится в сообщении telegram-канала. Авторы публикации указывают, что в социальных сетях нет сообщений о розыске данного военнослужащего. Они выразили надежду, что размещение его фотографии позволит родственникам и знакомым принять известие о его гибели. Кроме того, отмечается, что солдат был убит после того, как отказался сдаться в плен. Ранее в ДНР российским войскам попались неожиданные противники. Ими оказались иностранные наемники. Об этом стало известно из соответствующих документов, найденных при убитых солдатах. Среди уничтоженных бойцов были граждане Грузии и Польши.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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