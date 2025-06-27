Российских шахматистов исключили из рейтинга Международной шахматной федерации

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Российский гроссмейстер не смог одержать ни одной победы
Российский гроссмейстер не смог одержать ни одной победы Фото:

В июльском рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) впервые за всю историю отсутствуют российские шахматисты в первой десятке. Событие стало следствием неудачного выступления шахматиста Яна Непомнящего на недавнем турнире в Ташкенте.

Непомнящий, который занимал 10-е место в июньском рейтинге FIDE, выступил неудачно на престижном турнире 2nd UzChess Cup в Ташкенте. Об этом пишет РБК. Российский гроссмейстер не смог одержать ни одной победы и занял предпоследнее место, что привело к потере более 14 рейтинговых пунктов в лайв-рейтинге. В результате Непомнящий опустился на 14-ю строчку в текущем рейтинге.

На первой строчке рейтинга FIDE по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсен, 16-й чемпион мира по шахматам. Карлсен удерживает лидерство в мировом рейтинге с 2011 года, оставаясь главным ориентиром для шахматистов всего мира.

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В июльском рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) впервые за всю историю отсутствуют российские шахматисты в первой десятке. Событие стало следствием неудачного выступления шахматиста Яна Непомнящего на недавнем турнире в Ташкенте. Непомнящий, который занимал 10-е место в июньском рейтинге FIDE, выступил неудачно на престижном турнире 2nd UzChess Cup в Ташкенте. Об этом пишет РБК. Российский гроссмейстер не смог одержать ни одной победы и занял предпоследнее место, что привело к потере более 14 рейтинговых пунктов в лайв-рейтинге. В результате Непомнящий опустился на 14-ю строчку в текущем рейтинге. На первой строчке рейтинга FIDE по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсен, 16-й чемпион мира по шахматам. Карлсен удерживает лидерство в мировом рейтинге с 2011 года, оставаясь главным ориентиром для шахматистов всего мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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