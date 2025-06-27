Путин обозначил суть Запада и цели, которые тот преследует, обвиняя РФ

Путин: это не Россия агрессор, а Запад
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин отметил, что Запад пытается усилить свою военную мощь, говоря о якобы агрессии со стороны России
Путин отметил, что Запад пытается усилить свою военную мощь, говоря о якобы агрессии со стороны России Фото:

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что на самом деле агрессивные порывы проявляет не Россия в отношении Запада, а наоборот. Об этом он сказал в разговоре с журналистами. Также президент подчеркнул, что своими необоснованными обвинениями европейские страны просто хотят оправдать усиление своей обороны. 

«Мы считаем абсолютно необоснованным ссылку на агрессивность России, не мы агрессивны, а Запад этот, так называемый коллективный, агрессивный», — сказал Путин. Его слова передает российский журналист Павел Зарубин. Президент страны также подчеркнул, что «милитаристский угар Запада» основан на тезисе об «агрессивности» России. 

Он добавил, что в своих оправданиях страны Запада апеллируют к началу спецоперации России на Украине в 2022 году. При этом, отметил Путин, на Западе опускают предпосылки начала СВО, а именно — попытки НАТО расшириться.

«А вот как мы подошли, как все мы подошли к этой СВО, об этом никто ни слова не говорил. А началось все с чего? С того, что нас надули, обманули грубо, как у нас в народе говорят, кинули просто, по поводу нерасширения НАТО», — сказал российский глава.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что на самом деле агрессивные порывы проявляет не Россия в отношении Запада, а наоборот. Об этом он сказал в разговоре с журналистами. Также президент подчеркнул, что своими необоснованными обвинениями европейские страны просто хотят оправдать усиление своей обороны.  «Мы считаем абсолютно необоснованным ссылку на агрессивность России, не мы агрессивны, а Запад этот, так называемый коллективный, агрессивный», — сказал Путин. Его слова передает российский журналист Павел Зарубин. Президент страны также подчеркнул, что «милитаристский угар Запада» основан на тезисе об «агрессивности» России.  Он добавил, что в своих оправданиях страны Запада апеллируют к началу спецоперации России на Украине в 2022 году. При этом, отметил Путин, на Западе опускают предпосылки начала СВО, а именно — попытки НАТО расшириться. «А вот как мы подошли, как все мы подошли к этой СВО, об этом никто ни слова не говорил. А началось все с чего? С того, что нас надули, обманули грубо, как у нас в народе говорят, кинули просто, по поводу нерасширения НАТО», — сказал российский глава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...