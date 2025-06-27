Путин обозначил суть Запада и цели, которые тот преследует, обвиняя РФ

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что на самом деле агрессивные порывы проявляет не Россия в отношении Запада, а наоборот. Об этом он сказал в разговоре с журналистами. Также президент подчеркнул, что своими необоснованными обвинениями европейские страны просто хотят оправдать усиление своей обороны.
«Мы считаем абсолютно необоснованным ссылку на агрессивность России, не мы агрессивны, а Запад этот, так называемый коллективный, агрессивный», — сказал Путин. Его слова передает российский журналист Павел Зарубин. Президент страны также подчеркнул, что «милитаристский угар Запада» основан на тезисе об «агрессивности» России.
Он добавил, что в своих оправданиях страны Запада апеллируют к началу спецоперации России на Украине в 2022 году. При этом, отметил Путин, на Западе опускают предпосылки начала СВО, а именно — попытки НАТО расшириться.
«А вот как мы подошли, как все мы подошли к этой СВО, об этом никто ни слова не говорил. А началось все с чего? С того, что нас надули, обманули грубо, как у нас в народе говорят, кинули просто, по поводу нерасширения НАТО», — сказал российский глава.
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