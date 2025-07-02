Центробанк поднял курс доллара на 3 июля

Официальный курс американского доллара поднялся на 23,59 копейки, достигнув 78,654 рубля, в то время как курс евро снизился на 6,66 копейки и составил 92,6774 рубля. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центробанка.
«Доллар США — 78,6540», — сказано на сайте регулятора. Информация приводится на 3 июля 2025 года.
На прошлой неделе, 25 июня 2025 года, официальный курс доллара составлял 78,3892 рубля, увеличившись тогда на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Экономисты ранее отмечали, что значительного роста доллара до 100 рублей в 2025 году может не произойти, несмотря на внешнеполитические риски, связанные с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
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