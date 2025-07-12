Отказался от свинины и верит во Всевышнего: 78-летний Николай Бурляев поделился секретами здоровья

Николай Бурляев готовится отметить день рождения: совсем скоро прославленному актеру и режиссеру исполнится 79 лет. Несмотря на серьезный возраст, Николай Петрович не расслабляется. Он, как и раньше, активен, бодр, энергичен, продолжает активно работать и об уходе на заслуженный отдых не думает. Корреспонденту URA.RU на фестивале «Славянский базар в Витебске» он рассказал, как ему удается поддерживать форму и не меняться с годами.
«Я просто живу, творю и верю во Всевышнего, — объясняет артист секрет своего внешнего вида. — В день рождения сам себе делаю подарок. 4-го августа, когда мне исполнится 79 лет, я презентую свою новую книгу „Близнецы“. Надеюсь, что отклик на нее будет серьезный».
Николай Бурляев не скрывает, что в последнее время он пересмотрел не только взгляды на жизнь, но и на свой рацион. Ведь всем известно, что правильное питание — залог хорошего самочувствия. И Николай Петрович это понимает.
«Я отделался от того, что уже просто мне не ложится, — объясняет Николай Петрович. — От свинины, например, отказался. Не употребляю ее последние несколько лет. Отказаться от свинины — не сложно на самом деле. Нам Бог дал волю для чего? Чтобы мы иногда ее включали. И то, что для нас нехорошо, не делали».
Бурляев признался: несмотря на занятость, он старается свободную минутку проводить с родными и близкими. Благо, что у него их много.
«У меня восемь внуков, я пытаюсь отслеживать их жизнь, — объясняет актер. — Когда я приезжаю, такая радость у них. Выбегают: „Дедушка приехал, дедушка приехал!“.
Бурляев говорит, что детям и внукам его звездное имя никогда не мешало. А все потому, что он сам себя звездой не считает.
«Что это за понятие — „звезда“? — удивляется Бурляев. — Когда мне было 14-15 лет, фильм „Иваново детство“ получил 15 наград в мире! Мне прислали в то время из Италии обложку журнала про кино. Я смотрю, значит, там Софи Лорен, Марчелло Мастроянни и я. И написано: „Это — звезды“. Я еще тогда подумал: „Какая же я — звезда? Они ошиблись, видимо“. Звезда — это такое раздутое понятие! Звездами мы часто называем тех, кто не является ими. Звезды должны светить и вести туда, к Всевышнему. А наши звезды, как правило, лишь понижают духовный уровень народа».
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