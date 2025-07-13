Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России

Украина снова будет бить по мирным жителям России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Наши подразделения будут делать все для переноса [конфликта] на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары», — написал Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский сообщал о масштабной атаке российских войск на территорию Украины, в ходе которой за сутки было выпущено сотни беспилотников и ракет, включая комплексы «Кинжал» и «Искандер». Тогда он призвал западные страны усилить санкционное давление на российскую нефтяную отрасль и ввести вторичные санкции против государств, продолжающих покупать российскую нефть.
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