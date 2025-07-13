Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России

Зеленский: украинская армия будет бить по России
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Зеленский анонсировал новые удары по России
Зеленский анонсировал новые удары по России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина снова будет бить по мирным жителям России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. 

«Наши подразделения будут делать все для переноса [конфликта] на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары», — написал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский сообщал о масштабной атаке российских войск на территорию Украины, в ходе которой за сутки было выпущено сотни беспилотников и ракет, включая комплексы «Кинжал» и «Искандер». Тогда он призвал западные страны усилить санкционное давление на российскую нефтяную отрасль и ввести вторичные санкции против государств, продолжающих покупать российскую нефть.

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Украина снова будет бить по мирным жителям России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.  «Наши подразделения будут делать все для переноса [конфликта] на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары», — написал Зеленский. Ранее Владимир Зеленский сообщал о масштабной атаке российских войск на территорию Украины, в ходе которой за сутки было выпущено сотни беспилотников и ракет, включая комплексы «Кинжал» и «Искандер». Тогда он призвал западные страны усилить санкционное давление на российскую нефтяную отрасль и ввести вторичные санкции против государств, продолжающих покупать российскую нефть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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