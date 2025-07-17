Под Херсоном мужчина пострадал из-за массированных обстрелов ВСУ

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В результате массированно обстрела ВСУ под Херсоном один из гражданских получил ранение
В результате массированно обстрела ВСУ под Херсоном один из гражданских получил ранение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки в Херсонской области в ходе обстрелов украинской армии ранение получил один гражданский. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. 

"В Алешках ранен мужчина 1964 года рождения. С осколочным ранением доставлен в местную ЦРБ", — передает Сальдо в  telegram-канале. 

Кроме того, в противник обстрелял Раденск — там повреждения получил частный дом. Также массированные удары пришлись и по Великой Лепетихе, Горностаевке, Новой Каховке, Днепрянам, Каирам, Каховке, Малой Лепетихе, Заводовке и Князе-Григорьевке.

Ранее Сальдо сообщил, что за сутки 14 июля от ударов украинской армии в регионе пострадали три мирных жителя. Так, в Алешках ранения получили женщина и двое мужчин — вторые подорвались на минах.

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За последние сутки в Херсонской области в ходе обстрелов украинской армии ранение получил один гражданский. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.  "В Алешках ранен мужчина 1964 года рождения. С осколочным ранением доставлен в местную ЦРБ", — передает Сальдо в  telegram-канале.  Кроме того, в противник обстрелял Раденск — там повреждения получил частный дом. Также массированные удары пришлись и по Великой Лепетихе, Горностаевке, Новой Каховке, Днепрянам, Каирам, Каховке, Малой Лепетихе, Заводовке и Князе-Григорьевке. Ранее Сальдо сообщил, что за сутки 14 июля от ударов украинской армии в регионе пострадали три мирных жителя. Так, в Алешках ранения получили женщина и двое мужчин — вторые подорвались на минах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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