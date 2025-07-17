Под Херсоном мужчина пострадал из-за массированных обстрелов ВСУ

За последние сутки в Херсонской области в ходе обстрелов украинской армии ранение получил один гражданский. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Алешках ранен мужчина 1964 года рождения. С осколочным ранением доставлен в местную ЦРБ", — передает Сальдо в telegram-канале.
Кроме того, в противник обстрелял Раденск — там повреждения получил частный дом. Также массированные удары пришлись и по Великой Лепетихе, Горностаевке, Новой Каховке, Днепрянам, Каирам, Каховке, Малой Лепетихе, Заводовке и Князе-Григорьевке.
Ранее Сальдо сообщил, что за сутки 14 июля от ударов украинской армии в регионе пострадали три мирных жителя. Так, в Алешках ранения получили женщина и двое мужчин — вторые подорвались на минах.
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