20 июля 2025

Посольство отреагировало на задержание россиянина в Афганистане

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кабуле задержали этнографа Каверина
В Кабуле задержали этнографа Каверина Фото:

Посольство России в Афганистане подтвердило факт задержания российского этнографа Святослава Каверина и начало работу по урегулированию ситуации. Об этом сообщили в российском диппредставительстве в Кабуле.

«Мы в курсе, занимаемся этим вопросом», — сообщили представители посольства. Цитата по РИА "Новости".

По имеющейся информации, Каверин, сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, был задержан в городе Кундуз 19 июля. Он рассказал в своем telegram-канале, что афганские власти обвиняют его в попытке контрабанды украшений и перевозят в Кабул. По словам Каверина, ему периодически разрешают пользоваться мобильным телефоном.

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Посольство России в Афганистане подтвердило факт задержания российского этнографа Святослава Каверина и начало работу по урегулированию ситуации. Об этом сообщили в российском диппредставительстве в Кабуле. «Мы в курсе, занимаемся этим вопросом», — сообщили представители посольства. Цитата по РИА "Новости". По имеющейся информации, Каверин, сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, был задержан в городе Кундуз 19 июля. Он рассказал в своем telegram-канале, что афганские власти обвиняют его в попытке контрабанды украшений и перевозят в Кабул. По словам Каверина, ему периодически разрешают пользоваться мобильным телефоном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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