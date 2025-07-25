Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке перестанут расти бурными темпами

Ставки по ипотеке перестанут расти такими высокими темпами, как это происходило в последние два года. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
«Вернется ли это к темпам последних полутора — двух лет? Не думаю, потому что в последние полтора — два года рост ипотечного кредита был чересчур высоким», — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». По словам главы Центробанка, рынок ипотеки в стране пережил перегрев, что привело к стремительному росту цен на жилье и снижению доступности недвижимости для граждан.
Набиуллина подчеркнула, что прежние темпы роста ипотечных кредитов были чрезмерно высокими. В ряде регионов доступность жилья не только не улучшилась, но и снизилась. Рост стоимости недвижимости опередил возможности большинства граждан, что сделало покупку жилья менее доступной, несмотря на активную выдачу ипотечных займов. По мнению Набиуллиной, сбалансированное развитие ипотечного рынка должно ориентироваться на показатели 2017–2019 годов, когда рост был более умеренным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.