Песков: у России, Китая, КНДР и Ирана общее видение основ мироустройства

У России, Китая, КНДР и Ирана существует общее видение основ мироустройства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это наши союзники, наши партнёры. Страны, с которыми мы во многом разделяем видение основ мироустройства», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.
Пескову был задан вопрос о роли союзников России — КНДР, Ирана и Китая — в условиях противостояния с Западом. Это связано с недавним заявлением министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия впервые за долгое время ведет конфликт практически в одиночку против коллективного Запада.
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