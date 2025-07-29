Песков: у России, Китая, КНДР и Ирана общее видение основ мироустройства

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Пескову был задан вопрос о роли союзников России в условиях противостояния с Западом
Пескову был задан вопрос о роли союзников России в условиях противостояния с Западом Фото:

У России, Китая, КНДР и Ирана существует общее видение основ мироустройства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это наши союзники, наши партнёры. Страны, с которыми мы во многом разделяем видение основ мироустройства», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

Пескову был задан вопрос о роли союзников России — КНДР, Ирана и Китая — в условиях противостояния с Западом. Это связано с недавним заявлением министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия впервые за долгое время ведет конфликт практически в одиночку против коллективного Запада.

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У России, Китая, КНДР и Ирана существует общее видение основ мироустройства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это наши союзники, наши партнёры. Страны, с которыми мы во многом разделяем видение основ мироустройства», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Пескову был задан вопрос о роли союзников России — КНДР, Ирана и Китая — в условиях противостояния с Западом. Это связано с недавним заявлением министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия впервые за долгое время ведет конфликт практически в одиночку против коллективного Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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