Россияне стали чаще обращаться к психологам

В России посещаемость психологических онлайн-сервисов выросла на 58%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средний возраст россиян, которые обращаются за помощью к психологическим онлайн-сервисам, снизился до 24 лет
Средний возраст россиян, которые обращаются за помощью к психологическим онлайн-сервисам, снизился до 24 лет Фото:

В России в первом квартале 2025 года объем мобильного интернет-трафика психологических онлайн-сервисов увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также и количество посещений подобных платформ выросло на 58%, говорится в аналитическом отчете Smart Ranking.

«В 2025 году мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов увеличился на 116%, а посещаемость таких сервисов выросла на 58%», — говорится в отчете, информацию передает ТАСС. Подобную статистику подтверждают ведущие представители телемедицинского рынка — «СберЗдоровье» и сервис «Ясно».

В исследовании подчеркивается, что средний возраст пользователей психологических онлайн-сервисов снизился до 24 лет. Руководитель службы поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева сообщила, что внутренняя аналитика платформы говорит о стабильном увеличении спроса на психологическую помощь среди россиян, особенно среди молодежи и женщин. Одной из ключевых причин этого явления стала популяризация тематики ментального здоровья в соцсетях, где обсуждение психологических вопросов перестало быть табу и стало частью общественного тренда.

По мнению экспертов, увеличение интереса к онлайн-терапии среди молодых пользователей может стать значительным фактором роста доходов для телемедицинских компаний, предоставляющих такие услуги. Это связано с тем, что поколение Z не только является самой многочисленной группой, но и рассматривается как стратегически важное для развития цифрового рынка в перспективе.

В период проведения ЕГЭ и выпускных экзаменов школьникам важно избавляться от тревожных и негативных мыслей, заявила семейный психолог из Перми Яна Щербакова. Она отметила, что у выпускников часто возникают опасения относительно провала: многие считают, что недостаточное количество баллов на экзамене лишит их возможности поступить в вуз, что воспринимается как фатальный исход. Щербакова подчеркнула, что для успешной сдачи экзаменов нужно сохранять спокойствие и не допускать излишней тревоги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России в первом квартале 2025 года объем мобильного интернет-трафика психологических онлайн-сервисов увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также и количество посещений подобных платформ выросло на 58%, говорится в аналитическом отчете Smart Ranking. «В 2025 году мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов увеличился на 116%, а посещаемость таких сервисов выросла на 58%», — говорится в отчете, информацию передает ТАСС. Подобную статистику подтверждают ведущие представители телемедицинского рынка — «СберЗдоровье» и сервис «Ясно». В исследовании подчеркивается, что средний возраст пользователей психологических онлайн-сервисов снизился до 24 лет. Руководитель службы поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева сообщила, что внутренняя аналитика платформы говорит о стабильном увеличении спроса на психологическую помощь среди россиян, особенно среди молодежи и женщин. Одной из ключевых причин этого явления стала популяризация тематики ментального здоровья в соцсетях, где обсуждение психологических вопросов перестало быть табу и стало частью общественного тренда. По мнению экспертов, увеличение интереса к онлайн-терапии среди молодых пользователей может стать значительным фактором роста доходов для телемедицинских компаний, предоставляющих такие услуги. Это связано с тем, что поколение Z не только является самой многочисленной группой, но и рассматривается как стратегически важное для развития цифрового рынка в перспективе. В период проведения ЕГЭ и выпускных экзаменов школьникам важно избавляться от тревожных и негативных мыслей, заявила семейный психолог из Перми Яна Щербакова. Она отметила, что у выпускников часто возникают опасения относительно провала: многие считают, что недостаточное количество баллов на экзамене лишит их возможности поступить в вуз, что воспринимается как фатальный исход. Щербакова подчеркнула, что для успешной сдачи экзаменов нужно сохранять спокойствие и не допускать излишней тревоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...