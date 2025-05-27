Россияне стали чаще обращаться к психологам

В России в первом квартале 2025 года объем мобильного интернет-трафика психологических онлайн-сервисов увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также и количество посещений подобных платформ выросло на 58%, говорится в аналитическом отчете Smart Ranking.
«В 2025 году мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов увеличился на 116%, а посещаемость таких сервисов выросла на 58%», — говорится в отчете, информацию передает ТАСС. Подобную статистику подтверждают ведущие представители телемедицинского рынка — «СберЗдоровье» и сервис «Ясно».
В исследовании подчеркивается, что средний возраст пользователей психологических онлайн-сервисов снизился до 24 лет. Руководитель службы поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева сообщила, что внутренняя аналитика платформы говорит о стабильном увеличении спроса на психологическую помощь среди россиян, особенно среди молодежи и женщин. Одной из ключевых причин этого явления стала популяризация тематики ментального здоровья в соцсетях, где обсуждение психологических вопросов перестало быть табу и стало частью общественного тренда.
По мнению экспертов, увеличение интереса к онлайн-терапии среди молодых пользователей может стать значительным фактором роста доходов для телемедицинских компаний, предоставляющих такие услуги. Это связано с тем, что поколение Z не только является самой многочисленной группой, но и рассматривается как стратегически важное для развития цифрового рынка в перспективе.
В период проведения ЕГЭ и выпускных экзаменов школьникам важно избавляться от тревожных и негативных мыслей, заявила семейный психолог из Перми Яна Щербакова. Она отметила, что у выпускников часто возникают опасения относительно провала: многие считают, что недостаточное количество баллов на экзамене лишит их возможности поступить в вуз, что воспринимается как фатальный исход. Щербакова подчеркнула, что для успешной сдачи экзаменов нужно сохранять спокойствие и не допускать излишней тревоги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.