Россия не будет помогать Казахстану в строительстве ТЭЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Казахстан решил самостоятельно построить ТЭЦ (архивное фото)
Казахстан решил самостоятельно построить ТЭЦ (архивное фото) Фото:

Казахстан самостоятельно начал строительство трех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), которые ранее планировалось возводить при участии России. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на пресс-конференции.

«Компания „Интер РАО“, обязуясь построить станции у нас, должна была получить экспортное финансирование по недорогой ставке. К сожалению, они не смогли это сделать, поэтому было принято решение построить их самостоятельно», — заявил Роман Скляр, его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что Казахстан не отказывается от сотрудничества и рассмотрит предложения российских партнеров при поступлении выгодных условий по финансированию.

В настоящее время активная фаза строительства началась на объекте в Кокшетау. Заказчиком выступает компания «Самрук-Энерго». Аналогичным образом будет организовано строительство ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске.

Соглашение о совместном строительстве трех ТЭЦ было подписано Казахстаном и Россией в 2024 году. Документ предусматривал предоставление республике льготного экспортного кредита с российской стороны. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Казахстан самостоятельно начал строительство трех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), которые ранее планировалось возводить при участии России. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на пресс-конференции. «Компания „Интер РАО“, обязуясь построить станции у нас, должна была получить экспортное финансирование по недорогой ставке. К сожалению, они не смогли это сделать, поэтому было принято решение построить их самостоятельно», — заявил Роман Скляр, его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что Казахстан не отказывается от сотрудничества и рассмотрит предложения российских партнеров при поступлении выгодных условий по финансированию. В настоящее время активная фаза строительства началась на объекте в Кокшетау. Заказчиком выступает компания «Самрук-Энерго». Аналогичным образом будет организовано строительство ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске. Соглашение о совместном строительстве трех ТЭЦ было подписано Казахстаном и Россией в 2024 году. Документ предусматривал предоставление республике льготного экспортного кредита с российской стороны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...