Россия не будет помогать Казахстану в строительстве ТЭЦ

Казахстан самостоятельно начал строительство трех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), которые ранее планировалось возводить при участии России. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на пресс-конференции.
«Компания „Интер РАО“, обязуясь построить станции у нас, должна была получить экспортное финансирование по недорогой ставке. К сожалению, они не смогли это сделать, поэтому было принято решение построить их самостоятельно», — заявил Роман Скляр, его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что Казахстан не отказывается от сотрудничества и рассмотрит предложения российских партнеров при поступлении выгодных условий по финансированию.
В настоящее время активная фаза строительства началась на объекте в Кокшетау. Заказчиком выступает компания «Самрук-Энерго». Аналогичным образом будет организовано строительство ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске.
Соглашение о совместном строительстве трех ТЭЦ было подписано Казахстаном и Россией в 2024 году. Документ предусматривал предоставление республике льготного экспортного кредита с российской стороны.
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