В Крымске обломки беспилотника вызвали пожар рядом с железной дорогой

В Крымске рядом с ж/д путями загорелась трава из-за падения обломков БПЛА
Спецоперация РФ на Украине

В Крымске (Краснодарский край) в результате падения обломков БПЛА загорелась сухая трава у железнодорожных путей на окраине города. Информацию об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"В Крымске – на окраине города рядом с железной дорогой. Произошло возгорание сухой травы", — говорится в telegram-канале оперштаба. Там отметили, что на месте уже работают экстренные службы.

Кроме этого, фрагменты БПЛА были обнаружены в Славянском районе. Они упали на территорию частного домовладения. В оперштабе отметили, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

В ночь на 10 августа несколько российских регионов подверглись атакам беспилотников. Наибольшие последствия были зафиксированы в Саратовской области, где удар по промышленному предприятию привел к гибели одного человека и раненым. Обломки дрона также повредили жилой дом, жильцы были эвакуированы в ближайшую школу.

В Воронежской области обломки беспилотника попали в частный дом, обошлось без пострадавших. В Белгородской, Липецкой, Смоленской, Тульской, Ростовской областях, Краснодарском крае и других регионах были объявлены, а затем отменены режимы "Беспилотной опасности". В Тульской области ПВО уничтожили шесть дронов, в других регионах атаки были успешно отражены без последствий. 

