Финансовый прогноз: что будет с рублем в начале недели

На следующей неделе курс доллара может достичь отметки 79–81 рубля. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
«В начале будущей недели эффект от налогового периода может быть более выраженным, что временно способно сдержать ослабление рубля. Краткосрочный прогноз по курсу рубля к доллару — 79-81, к юаню — 11,1-11,3», — сказал Шепелев. Его слова приводит Финансы Mail.
Он отметил, что к концу текущей недели рубль демонстрировал признаки неопределенности, особенно по отношению к юаню, курс которого приблизился к отметке 11,25. Подобная тенденция на фоне наступающего налогового периода может свидетельствовать о нарастающей уязвимости российской валюты, обусловленной влиянием ряда фундаментальных факторов, таких как снижение ключевой процентной ставки, рост объемов импорта и сокращение положительного торгового баланса. Кроме того, ослабевает влияние ранее наблюдавшегося геополитического оптимизма: перспективы продолжения переговорного процесса по разрешению конфликта на Украине остаются неясными.
