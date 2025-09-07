В Молдавии забили тревогу из-за неготовности к отопительному сезону

Молдавия не готова к отопительному сезону из-за резкого роста цен на газ. Об этом сообщил глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор во время Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Конечно, нет (не готовы к отопительному сезону — прим. URA.RU). Последние годы цены выросли в 5-6-7 раз. Это цена дружбы с Европой, которую граждане платят из своего кармана. По сути, граждане оплачивают из своего кармана прихоть действующего режима. А это действительно огромные суммы денег для людей, непосильные на сегодняшний день», — сказал политик в беседе с ТАСС на полях форума.
Илан Шор также выразил опасения относительно итогов предстоящих парламентских выборов, намеченных на конец сентября. Он считает, что в случае победы партии действующей главы республики Майи Санду положение граждан не улучшится. По мнению оппозиционера, это приведет к дальнейшему росту тарифов и снижению уровня жизни населения.
Ранее стало известно о намерении властей Молдавии отстранить компанию «Молдовагаз», связанную с Россией, от поставок топлива. После этого государство планирует самостоятельно обеспечивать население газом. Официальные лица утверждают, что такой шаг позволит уменьшить зависимость страны от внешних поставщиков и повысить энергетическую безопасность. Однако представители оппозиции указывают на риски нового подорожания топлива и отсутствие четкой стратегии перехода к автономному обеспечению энергоресурсами.
