В Молдавии забили тревогу из-за неготовности к отопительному сезону

Оппозиционер Шор заявил, что Молдавия не готова к зиме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молдавия не готова к отопительному сезону зимой из-за высокой стоимости газа, уточнил Шор
Молдавия не готова к отопительному сезону зимой из-за высокой стоимости газа, уточнил Шор Фото:

Молдавия не готова к отопительному сезону из-за резкого роста цен на газ. Об этом сообщил глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор во время Восточного экономического форума (ВЭФ). 

«Конечно, нет (не готовы к отопительному сезону — прим. URA.RU). Последние годы цены выросли в 5-6-7 раз. Это цена дружбы с Европой, которую граждане платят из своего кармана. По сути, граждане оплачивают из своего кармана прихоть действующего режима. А это действительно огромные суммы денег для людей, непосильные на сегодняшний день», — сказал политик в беседе с ТАСС на полях форума. 

Илан Шор также выразил опасения относительно итогов предстоящих парламентских выборов, намеченных на конец сентября. Он считает, что в случае победы партии действующей главы республики Майи Санду положение граждан не улучшится. По мнению оппозиционера, это приведет к дальнейшему росту тарифов и снижению уровня жизни населения.

Ранее стало известно о намерении властей Молдавии отстранить компанию «Молдовагаз», связанную с Россией, от поставок топлива. После этого государство планирует самостоятельно обеспечивать население газом. Официальные лица утверждают, что такой шаг позволит уменьшить зависимость страны от внешних поставщиков и повысить энергетическую безопасность. Однако представители оппозиции указывают на риски нового подорожания топлива и отсутствие четкой стратегии перехода к автономному обеспечению энергоресурсами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Молдавия не готова к отопительному сезону из-за резкого роста цен на газ. Об этом сообщил глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор во время Восточного экономического форума (ВЭФ).  «Конечно, нет (не готовы к отопительному сезону — прим. URA.RU). Последние годы цены выросли в 5-6-7 раз. Это цена дружбы с Европой, которую граждане платят из своего кармана. По сути, граждане оплачивают из своего кармана прихоть действующего режима. А это действительно огромные суммы денег для людей, непосильные на сегодняшний день», — сказал политик в беседе с ТАСС на полях форума.  Илан Шор также выразил опасения относительно итогов предстоящих парламентских выборов, намеченных на конец сентября. Он считает, что в случае победы партии действующей главы республики Майи Санду положение граждан не улучшится. По мнению оппозиционера, это приведет к дальнейшему росту тарифов и снижению уровня жизни населения. Ранее стало известно о намерении властей Молдавии отстранить компанию «Молдовагаз», связанную с Россией, от поставок топлива. После этого государство планирует самостоятельно обеспечивать население газом. Официальные лица утверждают, что такой шаг позволит уменьшить зависимость страны от внешних поставщиков и повысить энергетическую безопасность. Однако представители оппозиции указывают на риски нового подорожания топлива и отсутствие четкой стратегии перехода к автономному обеспечению энергоресурсами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...