«Изучение истории репрессий вредит детскому здоровью»

23:19 25 июля 2017 0

За нападками на методичку, рекомендованную Минобром, стоит движение "Суть времени", известное своей любовью к Сталину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермские ученые объявили войну Роскомнадзору — ведомство считает, что изучение истории сталинских репрессий вредит детскому здоровью. К таким выводам надзорный орган пришел на основании экспертизы, которую провели специалисты, никак не связанные с исторической наукой. Инициатором экспертизы стал общественник Дмитрий Узун, связанный с организацией «Суть времени», не скрывающей свои симпатии к сталинизму.

Во вторник, 25 июля, в Ленинском районном суде состоялось уже второе заседание по иску доктора исторических наук и руководителя Центра гражданского образования и прав человека Андрея Суслова к Роскомнадзору. В 2015 году он и его коллега Мария Черемных написали методическое пособие для учителей «Изучение в школе истории сталинских репрессий».

Говоря о сталинских репрессиях, «Суть времени» берет за основу доклад Хрущеву, но там были сведения только о репрессиях в отношении партийно-советского руководства Фото: Википедия

«Важно, чтобы учащиеся представляли исторические последствия сталинской репрессивной политики. Подавлены малейшие ростки оппозиционности и инакомыслия. Населению навязан „образ врага“. Разобщенность людей и растворение в толпе подменили человеческую солидарность. Сформирована готовность бюрократии выполнять любые указания „сверху“. Обесценились ценности человеческой жизни и свободы. Укрепилась авторитарная традиция. Закрепилась установка на подчинение личных интересов государственным. Воспитано представление о ничтожности человека перед властью. Укоренилась привычка к „управляемому правосудию“, к подчинению прав человека интересам государства. Стала нормой имитация демократического процесса. В общественном сознании сформировалась вера в непогрешимость власти», — говорится в брошюре.

Методичку оценило Министерство образования Пермского края. В 2015 году оно разместило ее на своем сайте, где его прочитал активист Дмитрий Узун. Ему эти рекомендации учителям очень не понравились. «Пособие не понравилось мне своей тенденциозностью. Оно направлено на очернение того периода истории. Настоящие цифры по репрессиям известны из доклада Хрущеву — по-моему, Генпрокуратуры СССР. Там, насколько я помню, приводилась цифра примерно в 300 тысяч человек», — пояснил «URA.RU» Дмитрий Узун.

Судя по всему, речь идет о докладе комиссии, созданной по требованию секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева для установления причин массовых репрессий. Согласно этому документу, с 1921 по 1954 год были расстреляны 642 980 человек, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже осуждены 2 369 220 человек, в ссылку отправлены 765 180 человек. При этом в докладе содержались только сведения о репрессиях в отношении партийно-советского руководства. О пострадавших в ходе коллективизации и «раскулачивании» ничего не говорилось. Не затрагивалась и проблема советских военных, репрессированных после возвращения из немецкого плена. В свою очередь, авторы брошюры, вызвавшей негодование общественника, пишут, что только за период с начала 30-х по 50-е годы XX века были расстреляны более одного миллиона человек. Еще порядка семи миллионов человек погибли в дороге, в спецпоселках, при побеге, во время массового голода 1932—1933 годов.

Только за период с начала 30-х по 50-е годы XX века были расстреляны более одного миллиона человек Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Дмитрий Узун, несогласный с этими цифрами, обратился к экспертам, которых ему, по его словам, посоветовали товарищи. «Я хожу на встречи движения „Суть времени“, и там мне сказали, к кому можно обратиться», — сказал собеседник. В итоге экспертизу проводили клинический психолог Жанна Тачмамедова и учитель географии из Новочеркасска Ирина Мясникова. Они решили, что брошюра наносит вред психическому здоровью и развитию детей. «По результатам исследования выявлены следующие элементы информации, запрещенной к распространению среди детей: информация, побуждающая к антиобщественным действиям, формирующая антигосударственную идентичность; информация, оправдывающая противоправные действия; информация, отрицающая семейные ценности; информация, препятствующая усвоению нравственных и общественных норм; информация, оказывающая негативное эмоциональное воздействие на детей», — говорится в документе. Роскомнадзор с этими выводами согласился.

Дмитрий Узун признался, что его не смущает, что специалисты, которые провели экспертизу по его просьбе, никак не связаны с исторической наукой. «Здесь речь идет не столько об исторической правде, сколько о вреде, который брошюра может нанести психике ребенка.

Я допускаю, что есть правда, которую не стоит знать детям.

Кроме того, что касается этой методички, то тут еще возникает вопрос к подаче материала — эпоха показана в черных тонах», — говорит собеседник.

Историк Андрей Суслов намерен оспорить решение Роскомнадзора. По его просьбе московская «Лаборатория прикладной лингвистики» написала рецензию на экспертизу. Столичные лингвисты пришли к выводу, что выводы, сделанные в заключении комплексной экспертизы методического пособия, не обоснованы.

«Большинство из них отвечает на вопросы, не имеющие значения для решения поставленной перед экспертами задачи. Выводы, сделанные экспертом Мясниковой, аргументируют ее представления об истории сталинского периода, а не оценку исследуемого пособия в соответствии с требованиями № 436-ФЗ. Выводы, сделанные экспертом Тачмамедовой, не просто бездоказательны, но и противоречат тем психологическим источникам, на которые она ссылается, а также здравому смыслу», — говорится в экспертизе.

Пока не известно, чью сторону примет Ленинский районный суд — следующее заседание назначено на 3 октября. «Мы предложили суду, чтобы в качестве ответчика по нашему иску выступал не только Роскомнадзор, но и эксперты, на чьих выводах ведомство основывалось. Надеемся, суд примет наше пожелание к сведению», — сказал «URA.RU» профессор Андрей Суслов.