Под Новый год пермская элита задумалась о будущем Решетникова

15:53 20 декабря 2017 0

Под Новый год это случилось: ушел в отставку первый министр из окружения Максима Решетникова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Политический истеблишмент Прикамья озадачился неожиданным увольнением министра-«варяга», главы минсвязи Павла Шевырова. Учитывая прошлогодний опыт с отставкой правительства Виктора Басаргина, у пермской элиты возникло ощущение турбулентности в команде губернатора Максима Решетникова. А осведомленные собеседники не скрывают: для ухода министра была очень серьезная причина.

Об отставке министра информационного развития и связи Павла Шевырова стало известно в среду, 20 декабря. О таком решении чиновника на заседании правительства объявил лично глава региона. Причина увольнения — «семейные обстоятельства».

Павел Шевыров удивил элиту и освежил предновогоднюю повестку Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Внезапная предновогодняя отставка сразу привлекла внимание пермской элиты. Во-первых, Шевыров курировал одну из приоритетных отраслей. Он создавал губернаторский интернет-портал «Управляем вместе». Плюс о масштабных планах в развитии информационных технологиях в сентябре докладывали Владимиру Путину. Во-вторых, министра связи считали полностью человеком губернатора, его доверенным лицом. Решетников в феврале одним из первых как раз Шевырова пригласил на работу в пермское правительство. Ну, а в-третьих, каких-либо претензий министру не высказывали, внешне его позиции выглядели очень крепкими.

Сразу возникла «демонизированная» версия, что команда губернатора впервые оказалась в состоянии турбулентности — сначала уволился глава краевой администрации Рустем Юсупов, а теперь один из наиболее деятельных министров. А автор популярного Telegram-канала «Проводник» даже предположил, что отставка Шевырова — «серьезный сигнал о скором уходе и губернатора».

Отставки Рустема Юсупова многие ждали, но и он ушел довольно внезапно Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Отставки министров будоражат элиту со времен правления Виктора Басаргина. А год назад перед праздниками прежний губернатор устроил «административную реформу», приведшую к скандалу — сначала была «обезглавлена» краевая администрация, а затем в отставку было отправлено и правительство. Поэтому предновогодние отставки теперь неизбежно вызывают у наблюдателей чувство дежавю.

Источник агентства в правительстве отметил, что отставка министра не стала сюрпризом для губернатора. «Конфликта никакого не было, и турбулентности не возникло. Хотя, конечно, версии звучат самые разные», — подчеркнул собеседник и добавил, что Решетникову не придется срочно искать замену уволившемуся. По рекомендации Шевырова, минсвязи пока в статусе исполняющего обязанности возглавил замминистра Игорь Никитин.

Шевыров был в правительстве одним из немногих «чистых варягов». Выпускник МГУ успел поработать в правительстве РФ (министерство экономики и минрегионразвития), трудился в компании «Прогноз», где начинал карьеру и Максим Решетников. С 2011 года и до переезда в Пермь Шевыров работал в департаменте информационных технологий Москвы.

Виктор Басаргин приучил пермяков к удивительным перестановкам в кабинете министров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пресс-службе правительства также сообщили, что Павел Шевыров станет советником губернатора на общественных началах. Будет и приезжать, и консультировать дистанционно по теме развития информационных технологий.

У пермской элиты сложилось особенное отношение к кадровым перестановкам в правительстве — отмечает политический консультант Сергей Иванов. «Любое назначение, любая отставка воспринимаются как сигнал. За увольнением может скрываться личная проблема или бытовые причины, но каждый по-своему трактует происходящее. Эти сигналы отслеживают очень пристально. Поэтому главе региона необходимо учитывать подобные риски, дабы не давать оппонентам лишней пищи для размышлений», — рассуждает эксперт.

Значительных перемен в правительстве многие ждут после президентских выборов — говорит политтехнолог Дмитрий Логинов. Поэтому любое увольнение сейчас тем более вызывает ажиотаж. «Ведь это первая и неожиданная отставка в новом правительстве региона. Ничто ее не предвещало. Истинная суть увольнения неизвестна. А самое интересное — губернатор ограничится одной отставкой или же кто-то еще уйдет до конца года? Ведь министры, к которым накопилось немало вопросов, продолжают работать», — поделился соображениями собеседник.