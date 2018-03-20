Вице-мэр приносил москвичам плохие новости накануне выборов

20:00 20 марта 2018 0

Собянин недосчитался москвичей на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На выборах президента России явка в Москве составила 59,95%, но этого оказалось недостаточно для похвалы. Как сообщил «URA.RU» источник в московской мэрии, в столичном правительстве надеялись, что на выборы придет больше людей, ведь в этот раз агитационная кампания достигла небывалых размеров.

Сотрудники префектур и МФЦ устраивали поквартирные обходы избирателей, у участков устраивались ярмарки, по районам впервые развесили указатели на избирательные участки. Помогали ЦИК и крупные компании, которые впервые в истории устроили СМС-рассылку с приглашением на выборы. Наконец, на выборах президента впервые без лишних сложностей смогли проголосовать люди без регистрации. Им достаточно было выбрать нужный участок через «Госуслуги» или переоформиться в ближайших МФЦ.

Выборы президента не для всех прошли удачно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

К слову, в общей сложности с помощью «мобильного избирателя» к Москве прикрепилось 430 тысяч человек, об этом в своем telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Они обеспечили прирост в 5,6% к общему числу избирателей в Москве.

Однако работа администрации в интересах предвыборной кампании не была синхронной. По словам источника, закрытые мониторинги показали всплеск негативных откликов москвичей на скандальные заявления вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина накануне голосования.

Буквально за неделю до предвыборных заявлений Хуснуллин попал в прессу в контексте подбора подрядчиков для реновации. Выяснилось, что 3,5-триллионный бюджет планируется распределить на несколько компаний, руководители большинства из которых работали с вице-мэром еще в Татарстане, что вызвало закономерное недовольство.

Кроме того, за три дня до президентских выборов Хуснуллин заявил, что власти Москвы отказываются предоставлять льготную ипотеку по программе реновации тем жителям, которые собираются докупить дополнительные квадратные метры жилья. А уже за день до выборов, накануне «Дня тишины», вице-мэр заявил, что под нужды реновации отойдут 22 дома из 33, возводимых по программе «Жилище». Напомним, федеральная программа «Жилище» предполагает строительство доступных квартир для молодых семей. Как отмечают политологи, вице-премьер выбрал не лучшее время для того, чтобы сообщить очередникам о том, что их квартиры нужны для реновации.

Такие неосторожные заявления могли вызвать недовольство москвичей, полагают эксперты. Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков напомнил «URA.RU», что Москва, по своей сути — протестный регион:

«В столице любые некомфортные для народа заявления могут интерпретироваться протестным электоратом довольно широко, с вовлечением соцсетей. В Москве такие риски чуть выше, чем по стране в целом».

Действия Хуснуллина накануне выборов в первую очередь будут оцениваться самим мэром, рассказал «URA.RU» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов: «Хуснуллин не вовремя выступил. Вообще, людям, которые занимаются экономическим направлением, надо больше помалкивать, делать свое дело и не устраивать пресс-конференции накануне выборов».

Марат Хуснуллин занимает пост вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства с 2010 года.