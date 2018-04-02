Как карательный орган для УК изменил коммунальный рынок

14:51 02 апреля 2018 0

ЖКХ остается больной темой для уральцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В начале 2018 года в Жилищный кодекс были внесены изменения. В частности, главный надзорный орган за управляющими компания Госжилинспекция (далее ГЖИ) получила право отнимать у УК лицензии на дом при невыполнении двух предписаний об устранении нарушений. Также ГЖИ стала хранить протоколы собраний собственников жилья. «URA.RU» опросило участников рынка, чтобы узнать, насколько серьезно перемены повлияли на жизнь уральцев.

Главное нововведение — устранение лицензии УК на дом, если та не выполняет предписания ГЖИ, пошло на благо, — отмечают представители управляющих компаний, опрошенных агентством. С рынка стали исчезать недобросовестные компании, которые мешали честной конкуренции и откровенно халтурили в обслуживании жильцов.

Коммунальных мошенников действительно стало меньше, но ГЖИ не всегда учитывает потребности жильцов Фото: Илья Московец © URA.RU

«Знаете, хорошо, когда за порядком следят без перегибов. Тем более инспекторы ГЖИ реально смотрят на вещи. Практически не было на моей практике случаев, когда они „докапывались“ бы до несущественных вещей, да и работа у них налажена. Оперативно реагируют на жалобы жильцов. То, что прогоняют с рынка недобросовестные компании — это правильно», — поделилась мнением руководитель УК «Заречный» Людмила Новикова.

По словам сотрудников УК, благодаря обучающим семинарам ГЖИ редко когда предписание об устранении какого-либо нарушения кажется необоснованным. «У ГЖИ сейчас хорошая практика. Они снимают актовый зал, и всем желающим сотрудникам „управляшек“ бесплатно объясняют изменения в Жилищном кодексе, принципы своей работы, стандарты и т. п. Это для всех полезно. ГЖИ доносит до нас информацию. Мы потом грамотно объясняем ее жильцам», — рассказал «URA» представитель одной из управляющих компаний города.

Полезной функцией стало и ведение ГЖИ протоколов собраний жильцов. При желании любой собственник может оперативно получить необходимую ему информацию о каких-либо нарушениях. Для жильцов это означает экономию времени, для управляющих компаний — уменьшение работы.

Тем не менее, несмотря на положительные изменения в работе с ГЖИ появились и спорные моменты, считают участники рынка.

«С Нового года, увы, странная практика иногда бывает. Например, есть 9-этажный дом. ГЖИ требует провести косметический ремонт подъезда. Мы считаем — один подъезд стоит отремонтировать 400 тысяч рублей. В доме их четыре. В итоге нужно 1 600 000 рублей. А с учетом тарифа на содержание жилья дом такую сумму и за год не собирает. В итоге предписание есть, а финансовых возможностей выполнить его у управляющей компании нет. Приходится договариваться с жильцами, поэтапно все ремонтировать», — делится опытом сотрудник крупной городской УК.

Другой камень преткновения — ситуация с уличным освещением. В 2017 году администрация Екатеринбурга выпустила распоряжение, согласно которому фонари на придомовой территории, ранее обсуживающиеся ЕМУП «Горсвет», было предложено включить в имущество домов. Практически никто из УК и ТСЖ этого не сделал. По мнению людей, говорят «URA.RU» собеседники в городских УК, это добавило бы расходов горожанам, плюс фонари требуют ремонта. Тем не менее, сотрудники ГЖИ время от времени заставляют УК и ТСЖ проводить собрания, чтобы включить светильники в общедомовой баланс.

«У меня были такие случаи, когда ГЖИ выдвигала такие требования. Все удавалось решить миром и в рамках закона. Но повышенное внимание к этой теме есть», — комментирует председатель правления жилищного кооператива «ЖК-6» Андрей Зевахин.

«Иногда это даже похоже на принуждение. Мол, возьмите на баланс эти фонари. А люди против того, чтобы больше платить. Поэтому некоторые дворы погрузились во тьму», — отметили в одной из городских УК.

В итоге ГЖИ удалось очистить рынок от недобросовестных игроков и наладить активную работу с жильцами. Однако иногда их предписания не учитывают реальные потребности жильцов и финансовую ситуацию. Впрочем, представители УК надеются на то, что ситуация изменится к лучшему.