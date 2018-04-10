01:58 10 апреля 2018 0

Аркадия Чернецкого ждут на регистрации участников праймериз Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

9 апреля в Екатеринбурге стартовали праймериз «Единой России» по подбору кандидатов в депутаты гордумы. Подавляющее число претендентов на победу будут зарегистрированы до середины мая. Единственным исключением станут фамилии участников первой тройки общегородского партсписка, борьба за места в которой продлится почти до начала лета. Ошибка с определением «паровозов» может стоить партии нескольких мандатов.

Как сообщают источники «URA.RU», курирующий кампанию первый заместитель свердловского губернатора Владимир Тунгусов лоббирует идею о выдвижении лидером первой тройки бывшего главы уральской столицы, а ныне члена Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкого. Сторонники этого сценария считают, что подавляющее число бюджетников старше 40-50 лет и пенсионеров до сих пор воспринимают ушедшего в 2010 году в отставку политика как крепкого хозяйственника, гарантировавшего городу стабильное развитие.

Идею выдвижения Чернецкого приписывают Владимиру Тунгусову Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Влиятельный единоросс на условиях анонимности подтвердил, что вероятность принятия соответствующего решения очень высока: «Вопрос решается. Фамилии активно обсуждаются. Есть среди них и фамилия Чернецкого. Не так много настолько популярных и при этом близких к партии людей в Екатеринбурге».

Политтехнолог Александр Пирогов уверен, что «у избирателей пенсионного возраста сработает ностальгия по временам его правления»: «Других настолько известных и уважаемых кандидатов фактически нет. Поэтому организаторам кампании приходится выезжать на „старых конях“, которые „борозды не испортят“».

В последний раз бывший градоначальник боролся за мандат на областной кампании в 2016 году, чтобы после победы в очередной раз обменять его на кресло в Совете Федерации. Несмотря на все уговоры на предыдущих выборах в Екатеринбургскую гордуму в 2013 году он выдвигаться не стал.

Остальные претенденты на вхождение в общегородскую тройку пока не определены. Инсайдер в областных структурах власти сообщает, что Тунгусов вел переговоры по данному вопросу с гендиректором УГМК Андреем Козицыным. Появление промышленника на екатеринбургских выборах выглядело бы логичным — близкие к нему структуры строят в областном центре знаковые объекты. В частности, в марте они эффектно на глазах всех горожан взорвали недостроенную телебашню, на месте которой в ближайшей перспективе появится ледовый дворец. Однако, по неофициальным данным, Козицын отказался от участия в политическом проекте сославшись на необходимость курировать выборы в более близкую ему Верхнепышминскую гордуму.

Александр Косинцев ждет окончательного списка участников праймериз к концу мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как пояснил «URA.RU» руководитель свердловского исполкома «Единой России» Александр Косинцев, окончательный вариант первой тройки будет утверждаться на заседании президиума Генсовета «Единой России». Не исключено, что вошедшие в него фамилии будут названы всего за несколько дней до назначенного на 3 июня предварительного голосования.

У представителей мэрии есть целый арсенал административных рычагов, чтобы привести на последующее сентябрьское голосование провластно настроенную часть бюджетников старше 40 лет и пенсионеров. Для того, чтобы за ними не последовали более молодые и либерально настроенные горожане, городские власти сделают кампания предельно серой и предсказуемой. Технология так называемой «сушки явки» применялась командой Владимира Тунгусова в прошлом году на губернаторских выборах — набор участвовавших в них кандидатов-спойлеров не допускал каких-либо интриг, любые скандалы и информационные поводы были сведены к нулю.

Опрошенные «URA.RU» эксперты прогнозируют, что за счет этого явка упадет до предельно низких значений. В частности, политтехнолог Алексей Швайгерт ожидает, что

в голосовании примут участие от 18% до 22% горожан. При этом он называет подобную стратегию «игрой с огнем»: «Последние проходившие в России муниципальные кампании показали, что в условиях низкой явки оппозиционные кандидаты в состоянии мобилизовать большие группы своих сторонников, обеспечивая неожиданную для власти победу своих кандидатов».

Во многих одномандатных округах на выборах в Екатеринбургскую гордуму для победы будет достаточно 2-4 тысячи голосов. Современные технологии позволяют собрать такое число людей без особого труда.

У Евгения Ройзмана есть шанс взять под контроль протестно-настроенных избирателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Швайгерт напоминает, что кампания будет вестись в тяжелых политических условиях — отмена всенародных выборов мэра провоцирует высокий уровень протестных настроений. Это понимают в администрации города. Как заявил «URA.RU» статусный представитель мэрии, еще в конце марта ликвидация мэрских выборов была значимой темой для 90% горожан. Сегодня эта доля снизилась лишь до 60-70%. При определенных условиях эти избиратели могут объединиться вокруг действующего главы Евгения Ройзмана.

Политтехнолог считает, что именно по этой причине в первую тройку лучше включать кандидатов не из «старой гвардии», а молодых, ассоциирующихся с переменами общественников, спортсменов и бизнесменов. В число последних, по мнению опрошенных агентством экспертов, мог бы войти известный своими социальными проектами первый вице-президент «Города без наркотиков» Тимофей Жуков. Помимо оказания профильной помощи наркозависимым он постоянно участвует в ярких акциях по поддержке бездомных, детей-сирот и инвалидов.

Аркадия Чернецкого вполне могла бы заменить Татьяна Флеганова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тема помощи гражданам с ограниченными физическими возможностями становится все более востребованной. Еще один занимающийся ею практически готовый политик — основатель благотворительной ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова. Ряд проектов она реализует в сотрудничестве с известным промышленником Дмитрием Пумпянским. Неплохой потенциал, по мнению экспертов, у инвалида-колясочницы сопредседателя Свердловского ОНФ Анастасии Немец, специализирующейся на проверках законности госзакупок.

Все большее доверие у избирателей вызывают представители искусства, среди которых политтехнологи особо выделяют актеров шоу «Уральские пельмени» Юлию Михалкову и Андрея Рожкова, общегородского кумира — лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина. Большой успех могли бы иметь на выборы представители спорта (например, президент ФК «Урал» Григорий Иванов). Швайгерт считает, что появление на выборах новых персонажей будет полностью соответствовать политике нового главу Генсовета партии Андрея Турчака, объявившем о скором ребрендинге и репозиционировании «Единой России».

Сам Аркадий Чернецкий пояснил «URA.RU» следующее: «Никто этот вопрос [об участии в выборах депутатов Екатеринбургской гордумы] со мной не обсуждал. У меня нет по поводу этого вопроса никакого личного мнения. Мне есть чем заняться. Моя сегодняшняя загрузка настолько велика, что у меня нет никаких мыслей о гордуме и выборах».