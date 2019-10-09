Свердловские власти начали зачистку парламента

Чтобы попасть в новый состав парламента, депутатам придется ответить за работу в территориях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Департамент внутренней политики Свердловской области разработал предвыборное «ноу-хау», которое даст чиновникам практическую возможность не допустить переизбрания в 2021 году неудобных для них депутатов Заксобрания. В его основу положена идея о необходимости поддержки только самых эффективных парламентариев. Однако сразу после официального запуска концепция спровоцировал конфликты как внутри аппарата главы региона, так и между тремя ветвями власти. И грозит дальнейшими политическими потрясениями.

Мэру Высокинскому придется подписывать отчеты о деятельность более десяти депутатов-одномандаников и списочников Фото: Анна Майорова © URA.RU

В распоряжение редакции «URA.RU» попал документ, который руководители департамента направили главам муниципальных образований. В нем содержится указание ежемесячно направлять в департамент информацию о том, сколько раз за отчетный период появлялись на прикрепленных территориях депутаты, сколько они провели приемов избирателей, в скольких организованных мэрами мероприятиях приняли участие, сколько раз проводили личные мероприятия и выступали в СМИ. Ожидается, что на основании данных мэрами ответов будут подсчитываться KPI (коэффициент эффективности деятельности) каждого из действующих депутатов, от которого будет зависеть вероятность их попадания в списки кандидатов на очередных выборах.

Несколько опрошенных «URA.RU» мэров подтвердили, что получили эти опросные листы, и уточнили что раньше такие документы им не поступали. На условиях анонимности (мэры не называют фамилии, опасаясь преследований со стороны областных чиновников) они заявили, что подобные поручения дестабилизируют работу местных администраций. «Вы бы знали, какой ворох ненужных людям отчетов и справок мы постоянно заполняем и сдаем наверх. У меня целый отдел работает только на поручения [руководителя департамента внутренней политики Антона] Третьякова. А ставок и дополнительного финансирования нам на эти функции никто не дает», — посетовал мэр среднего по величине города.

Депутаты обвиняют Третьякова во вмешательстве в их деятельность Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Крайнее недовольство вызвало нововведение и у свердловских депутатов. Ряд опрошенных «URA.RU» парламентариев уверены, что департамент внутренней политики неправомерно вмешивается в их деятельность. «Причем это вмешательство осуществляется руками мэров, которые представляют совершенно иной уровень и структуру власти. Понятно, что полученная таким образом информация будет использоваться конкретными лицами в своих целях — для продвижения в будущие предвыборные списки нужных им кандидатов», — пояснил один из пожелавших сохранить анонимность законодателей.

Другой законодатель напомнил, что работа в муниципалитетах — лишь одно из многочисленных направлений депутатской деятельности. Помимо нее парламентарии должны эффективно трудиться в стенах Заксобрания, вносить законопроекты, работать в Госдуме и правительстве РФ, продвигая интересы региона. Особенно это касается депутатов, избранных по партийным спискам. «Как, например, быть, с депутатом, который не вылезал с территории, но не внес при этом ни одного проекта закона и ни разу не пообщался с министрами? Чем такой депутат лучше своих коллег?» — задался вопросом собеседник агентства.

Вячеслав Вегнер называет происходящее политической коррупцией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дать комментарий от своего имени решился только депутат Вячеслав Вегнер. Он назвал такой способ формирования предвыборных списков «политической коррупцией», обосновав мысль следующим образом: «Понятно, что положительные отзывы в мониторинге получат только те депутаты, которые поддерживают дружеские отношения с мэрами, перерезают ленточки на их мероприятиях, заливают их елеем. Те, кто критикует глав и выявляется махинации в их деятельности никогда хороших оценок не добьются».

В тоже время влиятельный представитель губернаторской команды отрицает, что ответы мэров будут использованы при составлении предвыборных списков: «Бояться этого исследования могут только те, кто не появлялся после избрания на территориях и не работал с населением. На самом деле мы изучаем лишь текущую деятельность депутатского корпуса. О предвыборных целях речи не идет».

С этим мнением согласен уральский политтехнолог Александр Пирогов. «Речь идет о проведении стандартного анализа ситуации на территориях. Областная власть должна знать, что делают на местах одномандатники и партии, чтобы принимать адекватные решения. Уверен, что речь не идет о составлении «расстрельных списков», — подчеркнул эксперт.

Дозвониться до руководителя департамента внутренней политики Антона Третьякова и вице-губернатора Сергея Бидонько не удалось.